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الترفيه

عائلة إوز تتسبب بأزمة مرورية في ميونخ

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10 مايو 2024 13:59

أغلق أفراد الشرطة طريقاً رئيسيا في مدينة ميونخ الألمانية مرتين لمساعدة عائلة من الإوز على عبور الطريق. وقالت الشرطة الاتحادية اليوم الجمعة إن أفراد دورية رأوا بعض السيارات تتوقف فجأة في شارع «لاندسهوتر آليه» عند الطريق الدائري.

وعند استطلاع سبب التوقف، اتضح أن عائلة من الأوز كانت تحاول عبور الطريق المزدحم أمس الخميس على مهل. وبناء على ذلك، أغلق أفراد الشرطة الطريق وساعدوا الأوز على الوصول إلى الجانب الآخر.

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وبعد استراحة قصيرة في أحد الأراضي الخضراء، واصل الإوز وصغاره توجهه إلى الحديقة الأولمبية.

وأوقفت خدمات الطوارئ حركة المرور على الطريق الرئيسي مرة أخرى، وتحرك الإوز بأمان نحو الحديقة، بحسب بيانات الشرطة. وفي تقرير المهمة كتب أفراد الشرطة: «لقد قررنا عدم البدء بفرض غرامة على تعريض حركة المرور للخطر».

المصدر: د ب أ
ألمانيا
الإوز
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