101 تجربة وأكثر في أبوظبي.. والاستعداد لصيف لا يُنسى في ربوعها

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة، حملتها الجديدة «101 تجربة وأكثر في أبوظبي»، مسلطة الضوء على باقة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المُلهمة التي تدعو العائلات والأصدقاء إلى زيارة الإمارة. وشارك نجما الكوميديا الخليجية داوود حسين وأحمد العونان جولتهما السياحية في أبوظبي، وقدما نصائحهما حول أفضل التجارب للاستمتاع بأجمل اللحظات هذا الصيف في الإمارة.



قائمة أمنيات

تصطحب التجارب السياحية زوار أبوظبي إلى جولات تمزج بين الاسترخاء والاكتشاف والحماس، من التحليق في عوالم الفنون والإبداع تحت قبة متحف اللوفر أبوظبي، الأيقونة المعمارية المذهلة، إلى القيادة على مضمار سباقات «الفورمولا-1» في حلبة مرسى ياس. وتمنح الحملة الجديدة الزوار «قائمة أمنيات» تحفزهم إلى استكشافها هذا الصيف، ومشاركة ذكريات لا تُنسى مع العائلة والأصدقاء في ربوعها. وتنبض مختلف التجارب بكرم الضيافة الإماراتية الأصيلة، والموروث الثقافي العريق. وتُعتبر الحملة أكثر من مجرد باقة من التجارب الاستثنائية، فهي عبارة عن مجموعة مختارة من اللحظات الغنية التي تستعرض فرص المغامرة والاكتشاف في الإمارة وتلبي تطلعات الجميع.

جولات فنية

يوفر متحف اللوفر أبوظبي، الأيقونة المعمارية في جزيرة السعديات جولات فنية من الماء، حيث يخوض الزوار تجربة تمزج بين الفن والتاريخ والمغامرة خلال جولات التجديف بقوارب الكاياك في المياه المحيطة به، والاستمتاع بمشاهدة غروب الشمس.



تجربة الغوص

الغوص مع أسماك القرش والتعرف على 330 نوعاً من الأحياء المائية، تجارب متاحة في «ناشونال أكواريوم أبوظبي»، حيث يمكن للزوار من هواة المغامرات المائية، التوجه إلى مشروع القناة وزيارة أكبر حوض للأحياء المائية في الشرق الأوسط، والغوص تحت الماء والسباحة مع أسماك القرش، والتعرف على آلاف الأحياء المائية.



الحياة البرية

حديقة الإمارات للحيوانات في الباهية توفر لهواة التجارب الفريدة فرصة تناول الفطور مع الزرافة، إلى جانب الانطلاق في جولات تعريفية بصحبة مرشدين.



مهارات أصيلة

«بيت الحرفيين» في موقع الحصن يحافظ على إرث الأجيال ويصون التقاليد الإماراتية العريقة النابضة بالحياة. وفي هذا البيت المخصص لصون الحرف اليدوية التراثية الإماراتية، يستطيع الزوار شراء التذكارات المصنوعة يدوياً، والمشاركة في ممارسة التقاليد الحية، مثل حرف السدو والخوص والتلي.

رجل الألغاز

يوفر «عالم وارنر براذرز أبوظبي» في جزيرة ياس للزوار إمكانية اختبار قدراتهم في بيت عجائب الجوكر من خلال الحيل والاختبارات والمفاجآت المذهلة، حيث يواجه الأطفال والعائلات «ذا ريدلر» و«مستر فريز» و«بنجوين» والعديد من شخصيات مدينة «جوثام».



دائرة الضوء

يضم قصر الوطن في أبوظبي أكثر من 50 جهازاً لتقديم عرض صوتي ضوئي مُلهم، حيث يستكشف الزوار تاريخ الدولة وثقافتها، من خلال التجول في القاعات الفخمة المهيبة بداخله، مع الاستمتاع بالعرض المذهل الذي يقدَّم على جدران القصر.



275 كم/ ساعة

توفر حلبة مرسى ياس متعة القيادة على حلبة «الفورمولا 1» من خلال تجربة «فورمولا ياس 3000»، حيث تتميز سيارة السباق القوية هذه بمحرك من طراز جاكوار V6، وهي أقرب ما تكون إلى سيارة «الفورمولا 1». وتتحدى هذه التجربة محبي المغامرة والحماس لاختبار مهاراتهم على المضمار بسرعة تصل إلى 275 كم/ ساعة.

تحفة فنية

زوار جامع الشيخ زايد الكبير ينعمون بالمشي على أكبر سجادة منسوجة يدوياً بالعالم في أكبر جامع بالإمارات. تبلغ مساحة السجادة التي يغلب عليها الصوف، 5400 متر مربع، وقد صُنعت يدوياً على أيدي 1200 حرفي. استغرق المشروع الإجمالي عامين، وبمعدل 8 أشهر للتصميم، و12 شهراً لربط العُقَد.



الهبوط من 104 أقدام

يوفر «كلايم» على جزيرة ياس التحليق داخل أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم، وهو الوجهة المثالية للمبتدئين وخبراء القفز الحر، حيث يقوم مدربون محترفون بإرشاد الزوار خلال هذه التجربة المفعمة بالحماس والمرح. يبلغ عرض النفق الهوائي 32 قدماً، بارتفاع حقق الرقم القياسي، وقدره 104 أقدام.



بطل النينجا

تقدم المدينة الترفيهية الداخلية للألعاب المطاطية القابلة للنفخ «إير مانياكس» في «ياس مول»، للعائلات والأصدقاء، فرصة الاستمتاع بخوض أجمل المغامرات من خلال مواجهة اختبار التوازن والقوة والسرعة وخفة الحركة، حيث يتاح القفز والتأرجح قبل تخطي الألعاب المطاطية القابلة للنفخ ومجموعة كبيرة ومتنوعة من الحواجز.



رحلات منفردة

ترحب حملة «101 تجربة وأكثر في أبوظبي»، التي يجري عرضها حسب الترتيب الأبجدي والموقع، بجميع الزوار الراغبين بقضاء رحلات منفردة لإعادة التواصل مع النفس والاستجمام وقضاء عطلة صيفية مذهلة برفقة العائلة والأصدقاء. وتسلط الحملة الضوء على مجموعة متنوعة من الفعاليات والتجارب الاستثنائية التي لا يكفي صيف واحد لاكتشافها.