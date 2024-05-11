السبت 11 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

في مشهد ساحر.. .. الشفق القطبي يضيء بريطانيا

في مشهد ساحر.. .. الشفق القطبي يضيء بريطانيا
11 مايو 2024 14:16

 في مشهد نادر، أنارت أضواء الشمال الخلابة سماء الليل في أنحاء بريطانيا.   وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (ايه بي ميديا) أن أضواء الشمال، التي تعرف أيضا بالشفق القطبي، رصدت في ويتلي باي على الساحل الشمالي الشرقي لإيسكس وكامريدجشير ووكينجهام في بيركشير.

كما جرى رصدها في سافولك وكنت وهامبشير وليفربول. ووصل الشفق القطبي إلى أيرلندا، حيث نشرت هيئة الأرصاد الجوية الأيرلندية صوراً للأضواء في دبلن وعند مطار شانون في كو كلاير.

 

 وزادت رؤية أضواء الشمال أمس الجمعة، بسبب عاصفة جيومغناطيسية "شديدة" من المستوى الخامس، بحسب الإدارة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي. وقالت الإدارة إن العاصفة الجيومغناطيسية التي تعتبر الأكثر شدة والأقوى بين العواصف الجيومغناطيسية، ضربت الأرض يوم الخميس، ويمكن أن تؤثر على الاتصالات وأنظمة التموضع العالمية وشبكات الطاقة.

أخبار ذات صلة
روسيا توجه تهديدا شديد اللهجة إلى بريطانيا
بريطانيا تستقبل المزيد من المهاجرين

والسبب في هذه العاصفة هي كتلة من البقع الشمسية "الكبيرة والمعقدة" وهي أكبر 17 مرة من قطر الأرض، وكانت آخر عاصفة من المستوى الخامس تضرب الأرض في أكتوبر عام 2003، مما تسبب في انقطاع الكهرباء في السويد.

وقالت الإدارة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي إن الأضواء يمكن أن ترى جنوبا في ألباما وجنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة.

المصدر: د ب أ
الشفق البروتوني
بريطانيا
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك البحرين في وفاة الشيخ عبدالله بن سلمان
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك البحرين في وفاة الشيخ عبدالله بن سلمان
اليوم 16:18
قرية «القفال 33» تزين شاطئ أم سقيم في جميرا
الرياضة
قرية «القفال 33» تزين شاطئ أم سقيم في جميرا
اليوم 16:00
جرحى جراء حريق اندلع بمبنى شاهق في برلين
الأخبار العالمية
جرحى جراء حريق اندلع بمبنى شاهق في برلين
اليوم 15:49
أبناء المسيبي والحواي يتقاسمون ميداليات «فردي شباب الطاولة»
الرياضة
أبناء المسيبي والحواي يتقاسمون ميداليات «فردي شباب الطاولة»
اليوم 15:30
بوتين يعين ميخائيل ميشوستين رئيساً للحكومة الروسية
الأخبار العالمية
بوتين يعين ميخائيل ميشوستين رئيساً للحكومة الروسية
اليوم 15:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©