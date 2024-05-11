في مشهد ساحر.. .. الشفق القطبي يضيء بريطانيا

في مشهد نادر، أنارت أضواء الشمال الخلابة سماء الليل في أنحاء بريطانيا. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (ايه بي ميديا) أن أضواء الشمال، التي تعرف أيضا بالشفق القطبي، رصدت في ويتلي باي على الساحل الشمالي الشرقي لإيسكس وكامريدجشير ووكينجهام في بيركشير.

كما جرى رصدها في سافولك وكنت وهامبشير وليفربول. ووصل الشفق القطبي إلى أيرلندا، حيث نشرت هيئة الأرصاد الجوية الأيرلندية صوراً للأضواء في دبلن وعند مطار شانون في كو كلاير.

وزادت رؤية أضواء الشمال أمس الجمعة، بسبب عاصفة جيومغناطيسية "شديدة" من المستوى الخامس، بحسب الإدارة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي. وقالت الإدارة إن العاصفة الجيومغناطيسية التي تعتبر الأكثر شدة والأقوى بين العواصف الجيومغناطيسية، ضربت الأرض يوم الخميس، ويمكن أن تؤثر على الاتصالات وأنظمة التموضع العالمية وشبكات الطاقة.

والسبب في هذه العاصفة هي كتلة من البقع الشمسية "الكبيرة والمعقدة" وهي أكبر 17 مرة من قطر الأرض، وكانت آخر عاصفة من المستوى الخامس تضرب الأرض في أكتوبر عام 2003، مما تسبب في انقطاع الكهرباء في السويد.

وقالت الإدارة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي إن الأضواء يمكن أن ترى جنوبا في ألباما وجنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة.