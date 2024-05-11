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الترفيه

عرض «اختيارك» يهزم «التنمر» بـ«الشارقة القرائي للطفل»

عرض «اختيارك» يهزم «التنمر» بـ«الشارقة القرائي للطفل»
11 مايو 2024 18:33

الشارقة (الاتحاد) 
أخذت أحداث مسرحية «اختيارك» زوار الدورة الـ 15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، إلى عوالم حكاية غنائية تدور في مدرسة للفنون، بطلتها طفلة اسمها «تالة»، تتعرض للتنمر منذ اليوم الأول لانضمامها للمدرسة، لتنقل للصغار قيماً نبيلة، وترفع وعيهم بأساليب مواجهة الممارسات السلبية والتحديات التي يتعرضون لها.
تقدم المسرحية، من إخراج محمد الأنصاري، رسائل ملهمة حول المثابرة والعزيمة، والاعتماد على الذات، وتحقيق الأهداف، وروح التعاون والعمل ضمن فريق واحد، بطريقة مرحة وممتعة لضمان وصولها إلى الحضور الصغار، مسلطة الضوء على أهمية التواصل وإشراك الجميع، وضمان شعور كل طفل بأهميته ودوره.

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تحرص الشخصية الرئيسية في المسرحية، المعلمة ناي، على تعزيز مشاركة الحضور وتفاعلهم باستمرار، وتطلب منهم اختيار المسار الصحيح للأحداث، حيث نجح الأسلوب الفريد للمسرحية في إبقاء الحضور في حالة ترقّب دائم، إذ اصطحبهم طاقم الممثلين في رحلة شيقة إلى عالم الفنون الأدائية المليئة بالأغاني والمسارات غير المتوقعة لحبكة القصة وأحداثها.
وقدم العمل، الذي كتبته فاطمة الأمير، تجربة مسرحية فريدة تركت أثراً إيجابياً واضحاً على الجمهور، لا سيما الأطفال الذين فرحوا بالمشاركة في تشكيل مجريات القصة، وملأت هتافاتهم وصيحاتهم وضحكاتهم قاعة الاحتفالات في المهرجان.
واستمرت المسرحية لمدة ساعتين بمشاركة نخبة من الفنانين الذين نجحوا في تجسيد الشخصيات بأداء يحاكي الواقع، ليشكّل كل فصل من فصول المسرحية تجربة فريدة استناداً إلى قرارات واختيارات الجمهور.

مهرجان الشارقة القرائي للطفل
مسرحية
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