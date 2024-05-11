أحمد أمين.. «سوبر زيزو»

محمد قناوي (القاهرة)

يستعد الممثل المصري أحمد أمين لتصوير فيلمين، للتركيز على السينما بعد أن انشغل بالدراما والبرامج خلال الفترة الماضية.

وقال إن "الفيلم الأول بعنوان «سوبر زيزو»، ويدور في إطار من «الفانتازيا» و«الأكشن»، ضمن أحداث غامضة، وأجسد من خلاله شخصية بطل يدخل في عداء وصراعات مع آخر يجسده هشام ماجد، تأليف محمود عزت وإخراج عمرو سلامة".

أما الفيلم الثاني، فهو مع أكرم حسني بعنوان «جنان في اليابان»، إخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

وأضاف أمين "لم أتعمد الابتعاد عن السينما، لكن تركيزي في السنوات الماضية كان منصباً على الدراما، وعُرضت عليَّ بعض المشاريع السينمائية في الآونة الأخيرة، لكنها لم تكن تناسبني. وعندما وجدت نصوصاً مناسبة، وافقت عليها".

وكشف أمين أنه غاب عن دراما رمضان الماضي، بعد أن استعد لتقديم مسلسل «قصة مدينة»، من 15 حلقة، تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج كاملة أبو ذكرى، ولكن توقف لظروف إنتاجية، إضافة إلى انشغاله بتصوير برنامج عن صناعة الكوميديا في الوطن العربي والتحديات التي تواجهها.

وأشار أحمد أمين إلى أنه مستعد لتقديم جزء ثانٍ من مسلسل «ما وراء الطبيعة»، الذي تم عرض الجزء الأول منه عبر إحدى المنصات الرقمية.