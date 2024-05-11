السبت 11 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

ينجو بأعجوبة بعد قضاء 5 أيام تحت مبنى منهار

الرجل الناجي يرفع ذراعه بعد إخراجه من تحت الأنقاض
11 مايو 2024 21:17

أُنقذ ناجٍ، اليوم السبت، بعدما أمضى خمسة أيام تحت أنقاض مبنى انهار الاثنين في جنوب أفريقيا، ما اعتُبر "معجزة" أدت إلى جعل عمّال الإنقاذ يصفّقون.
وأعلن آلان ويندي زعيم الحكومة المحلية على منصة "اكس"، اليوم السبت "إنها المعجزة التي أملنا بها جميعًا".
وقال  كولن داينر رئيس عمليات الإنقاذ للصحافة "عندما نزلنا بالقرب من اللوح (الخرساني) الذي قمنا بإزاحته (...)، سمعنا صوت شخص في الداخل وأوقفنا كل العمليات بالأدوات الثقيلة".
وأضاف أن عمّال الإنقاذ تحدثوا مع الناجي الذي أجاب.
وأضاف داينر "أخبرنا بوجود شيء ثقيل على ساقيه، وهذا يقلقنا بعد هذه الفترة الطويلة" تحت الأنقاض.
وأُخرج الرجل أخيرًا بعد ساعات من بذل جهود ونُقل إلى مستشفى على الفور.
لقي 13 شخصاً على الأقل حتفهم في انهيار هذا المبنى قيد الإنشاء في مدينة "جورج" على ساحل جنوب أفريقيا بعد ظهر الاثنين.
عند وقوع المأساة، كان هناك فريق مكون من 81 شخصًا في الموقع.
منذ ذلك الحين، تعمل فرق إنقاذ بلا كلل لمحاولة العثور على ناجين.
حتّى الآن، أُخرج 29 شخصًا بعضهم في حالة حرجة جداً من تحت الأنقاض أحياء.
وما زال 39 شخصًا في عداد المفقودين.
وما زالت أسباب الانهيار مجهولة. وكان المشروع يهدف إلى بناء 42 شقة وصادقت عليه البلدية في يوليو الماضي.

أخبار ذات صلة
قتلى وعشرات العالقين بانهيار مبنى في جنوب إفريقيا
فينيدي مدرباً لنيجيريا
المصدر: وكالات
جنوب أفريقيا
انهيار مبنى
إنقاذ
آخر الأخبار
ولي عهد دبي والشيوخ والمواطنون يعزون في وفاة هزاع بن سلطان بن زايد
علوم الدار
ولي عهد دبي والشيوخ والمواطنون يعزون في وفاة هزاع بن سلطان بن زايد
اليوم 18:24
مريض يتلقى العلاج في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة
علوم الدار
فيديو.. المستشفى الميداني الإماراتي في غزة عالج 20 ألف وأجرى 1745 جراحة
اليوم 20:39
قوات من الشرطة تشتبك مع عصابات في عاصمة هايتي
الأخبار العالمية
العصابات تواصل أعمال العنف في هايتي
اليوم 22:16
الرجل الناجي يرفع ذراعه بعد إخراجه من تحت الأنقاض
الترفيه
ينجو بأعجوبة بعد قضاء 5 أيام تحت مبنى منهار
اليوم 21:17
العروبة يواصل الاحتفال.. ومسافي يحرم دبا «وصافة» دوري «الأولى»
الرياضة
العروبة يواصل الاحتفال.. ومسافي يحرم دبا «وصافة» دوري «الأولى»
اليوم 21:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©