ينجو بأعجوبة بعد قضاء 5 أيام تحت مبنى منهار

أُنقذ ناجٍ، اليوم السبت، بعدما أمضى خمسة أيام تحت أنقاض مبنى انهار الاثنين في جنوب أفريقيا، ما اعتُبر "معجزة" أدت إلى جعل عمّال الإنقاذ يصفّقون.

وأعلن آلان ويندي زعيم الحكومة المحلية على منصة "اكس"، اليوم السبت "إنها المعجزة التي أملنا بها جميعًا".

وقال كولن داينر رئيس عمليات الإنقاذ للصحافة "عندما نزلنا بالقرب من اللوح (الخرساني) الذي قمنا بإزاحته (...)، سمعنا صوت شخص في الداخل وأوقفنا كل العمليات بالأدوات الثقيلة".

وأضاف أن عمّال الإنقاذ تحدثوا مع الناجي الذي أجاب.

وأضاف داينر "أخبرنا بوجود شيء ثقيل على ساقيه، وهذا يقلقنا بعد هذه الفترة الطويلة" تحت الأنقاض.

وأُخرج الرجل أخيرًا بعد ساعات من بذل جهود ونُقل إلى مستشفى على الفور.

لقي 13 شخصاً على الأقل حتفهم في انهيار هذا المبنى قيد الإنشاء في مدينة "جورج" على ساحل جنوب أفريقيا بعد ظهر الاثنين.

عند وقوع المأساة، كان هناك فريق مكون من 81 شخصًا في الموقع.

منذ ذلك الحين، تعمل فرق إنقاذ بلا كلل لمحاولة العثور على ناجين.

حتّى الآن، أُخرج 29 شخصًا بعضهم في حالة حرجة جداً من تحت الأنقاض أحياء.

وما زال 39 شخصًا في عداد المفقودين.

وما زالت أسباب الانهيار مجهولة. وكان المشروع يهدف إلى بناء 42 شقة وصادقت عليه البلدية في يوليو الماضي.