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الترفيه

محمد إمام ينتظر «اللعب مع العيال»

محمد إمام ينتظر «اللعب مع العيال»
12 مايو 2024 01:27

سعيد ياسين (القاهرة)

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يشارك محمد إمام في بطولة فيلم «اللعب مع العيال»، الذي انتهى من تصويره، ويُنتظر عرضه خلال موسم عيد الأضحى، ويجسد خلاله شخصية مدرس تاريخ في مدرسة بالقاهرة، وبعدما يفشل في الارتباط بحبيبته، يطلب نقله إلى إحدى المدارس في منطقة صحراوية، ليتعرض إلى مفارقات كوميدية.
 يشارك في بطولة الفيلم، أسماء جلال وباسم سمرة ومصطفى غريب وبيومي فؤاد وويزو، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة في أول تعاون له مع إمام، بعدما قدم مع والده عادل إمام عدداً من الأفلام، منها «اللعب مع الكبار» و«الإرهاب والكباب» و«المنسي» و«طيور الظلام» و«النوم في العسل».
ويواصل محمد إمام من خلال الفيلم حضوره السينمائي، بعدما قدم خلال الفترة الماضية «كابتن مصر» و«جحيم في الهند» و«ليلة هنا وسرور» و«لص بغداد» و«عمهم»، وآخرها «أبو نسب»، الذي عُرض في ديسمبر الماضي، وجسد فيه شخصية طبيب أطفال غريب الأطوار يستعد للزواج، لتأخذ الأجواء السعيدة منعطفاً شديد الخطورة بعد خروج والد حبيبته المجرم من السجن يوم زفافهما.
ويستكمل إمام قريباً تصوير فيلم «عودة شمس الزناتي»، الذي يلعب بطولته مع أمينة خليل وأحمد داش وطه دسوقي وعمرو عبدالجليل ومصطفى غريب، تأليف محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة، ويُعد النسخة المعاصرة من فيلم «شمس الزناتي» الذي قدمه والده عام 1991، المأخوذ عن الفيلم الياباني «الساموراي السبعة» الذي عُرض عام 1954، وأعيد تقديمه بأكثر من نسخة عالمياً، أشهرها الفيلم الأميركي «العظماء السبعة» عام 1960.
وكان إمام قام خلال رمضان الماضي ببطولة مسلسل «كوبرا» مع هشام إسماعيل ومجدي كامل ومنة فضالي، وإخراج أحمد شفيق، وجسد فيه شخصية صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، يواجه الكثير من المشاكل، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.

محمد إمام
عيد الأضحى
القاهرة
باسم سمرة
عادل إمام
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