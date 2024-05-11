«أتراني».. قرية إيطالية مثالية للسياحة

القاهرة (الاتحاد)

رغم صغر مساحتها، فإن قرية «أتراني» الإيطالية تتمتع بجمال فريد وتتميز بمياهها الفيروزية ومنحدراتها الشاهقة على طول ساحل أمالفي، مما يجعلها محطة مثالية في رحلتك البرية عبر ساحل إيطاليا.

تبلغ مساحة أتراني 0.05 ميل مربع، وبذلك تحمل لقب أصغر قرية في إيطاليا، وتحمل مزيجاً مثالياً بين التاريخ والطبيعة، ورغم نسيانها طويلاً بسبب تألق جيرانها الأكثر شهرة، تستعد القرية الهادئة للوصول إلى أعلى مستويات شهرتها، واستقبال صيف لم يسبق له مثيل العام الحالي، بعد اكتشاف شعبيتها الكبيرة.

وزادت شهرتها بعد أن ظهرت في مسلسل «ريبلي»، المقتبس من أحد أفضل الكتب مبيعاً عام 1955 «السيد ريبلي الموهوب»، حيث ارتفعت حجوزات العقارات بها وبالمناطق القريبة منها بعد العرض الأول للمسلسل.

وذكر موقع «Explore» الأميركي، أن «أتراني» مثالية لعشاق المغامرة والهواء الطلق، وبها مغارة تاريخية تعود إلى القرن العاشر والتي كانت جزءاً من دير مخصص للقديس سيرياكو والقديس جوديث، وبها كنيسة القديسة ماريا مادالينا والتي شيدت في القرن الثالث عشر وبنيت في الأصل كهدية شكر لمريم المجدلية لحماية سكان المدينة وتحريرها من الاحتلال الأجنبي، ومشهد قبة الكنيسة المكسوة بالبلاط وبرج الجرس هو مشهد يخلب الألباب.

ويحوي شاطئ أتراني مظلات بيضاء وزرقاء ومقاعد للاستلقاء في الشمس، ولكن خُمس المساحة فقط مفتوح للاستخدام العام ويُعرف بالشاطئ المفتوح والباقي شاطئ خاص بمقابل مادي.