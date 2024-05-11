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طاعة الأم تقاوم الشيخوخة

طاعة الأم تقاوم الشيخوخة
12 مايو 2024 01:27

برلين (وام)

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أكد عالمان من ألمانيا والولايات المتحدة، أن طاعة الأم من أهم أسباب مقاومة الشيخوخة، وبحسب رولاند راو من جامعة روستوك شمال ألمانيا، وكارل شمرتمان من جامعة فلوريدا بالولايات المتحدة، يعتبر اتباع نصائح الأم، والاهتمام بالتعليم الجيد، من أهم أسباب طول العمر، مشيرين إلى أن دراسة نشرتها مجلة «جاما نتورك أوبن» أوضحت أن التعليم المدرسي الأعلى يرتبط بتباطؤ الشيخوخة، وارتفاع متوسط العمر المتوقع. وقال رولاند راو: «لخلق أفضل الظروف لحياة صحية وطويلة على المستوى الفردي افعل ما تقوله لك أمك.. لا تدخن، وقم بممارسة الرياضة، وتناول طعاماً صحياً».

ألمانيا
الولايات المتحدة
الشيخوخة
التعليم
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