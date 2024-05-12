جوجل تتيح ميزة "دائرة البحث" في هواتف آيفون

نجحت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت العملاقة جوجل في إيجاد طريقة لتوفير خاصية البحث الذكية الجديدة المعروفة باسم "دائرة البحث" أو "سيركل تو سيرش" لمستخدمي هواتف آيفون الذكية التي تنتجها شركة آبل وتعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس المنافس لنظام تشغيل الأجهزة الذكية أندرويد التي تطوره جوجل.



وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن جوجل أطلقت أداة البحث التفاعلية الجديدة في يناير الماضي، وتسمح لمستخدمي أجهزة أندرويد بالبحث من أي مكان على أجهزتهم من خلال عمل دائرة أو بتحديد أو بنقر أي جزء على الشاشة وهو ما يسهل تعامل المستخدم مع محرك بحث جوجل من أي شاشة. ولم يكن هذا الخيار متاحاً لمستخدمي آيفون، لأن جوجل لا تستطيع التحكم في نظام التشغيل آي أو إس، كما هو الحال بالنسبة لأندرويد.



وللالتفاف على هذه المشكلة، استخدمت جوجل زر "أكشن" في آبل على أجهزة أيفون 15 برو لكي توفر طريقة سريعة للبحث بالنظر على أي شيء على شاشة الجهاز بمجرد النقر على زر.



ولم يعد زر أكشن الموجود في أحدث هواتف آيفون لمجرد تشغيل أو وقف تشغيل جرس الهاتف، وإنما يسمح للمستخدمين بتخصيص وظائف يحتاجون إليها على الجهاز. كما يمكن تعريفه لكي يبدأ تشغيل الكاميرا أو ترجمة محادثة أو تشغيل الوضع "فوكس" أو تشغيل مصباح الإضاءة وغير ذلك.





