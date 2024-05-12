وفاة أول مريض خضع لزراعة كلية خنزير

وفاة أول مريض زرعت له كلية خنزير

توفي المريض الذي خضع لأوّل عملية زرع كلية خنزير معدّل وراثياً لشخص حيّ، على ما أعلن المستشفى الذي أجرى هذه العملية في بيان.

وقال مستشفى "ماساتشوستس جنرال هوسبيتال" في مدينة بوسطن، في بيان، "ينتابنا حزن عميق إزاء الوفاة المفاجئة لريك سليمان. لا مؤشرات لدينا إلى أنّ الوفاة مرتبطة بعملية زرع الكلية التي أجريت له أخيرا".

في مارس الفائت، تمكّن الجراحون في "ماساتشوستس جنرال هوسبيتال" من أن يزرعوا للمرة الأولى كلية خنزير معدّل وراثياً لمريض حيّ هو ريتشارد سليمان البالغ 62 عاماً والذي كان يعاني من فشل كلوي مزمن".

وقال المستشفى "سيبقى سليمان منارة أمل لعدد كبير من مرضى زراعة الأعضاء في العالم، ونحن ممتنون جدا لثقته وجهوده الرامية إلى التقدّم في مجال زراعة الأعضاء".

يُعدّ النقص في توافر الأعضاء مشكلة تطال مختلف أنحاء العالم، وكان مستشفى بوسطن أشار في مارس إلى وجود 1400 مريض على قائمة الانتظار للخضوع لعمليات زراعة كلى في "ماساتشوستس جنرال هوسبيتال" وحدها.

وأوضح المستشفى أنّ كلية الخنازير، التي استُخدمت في عملية الزرع، وفّرتها شركة "ايه جينيسيس" eGenesis للتكنولوجيا الحيوية، وعُدّلت وراثيا لإزالة الجينات الضارة وإضافة بعض الجينات البشرية.

وسنة 2018، خضع سليمان، الذي كان يعاني مرض السكري من النوع الثاني وارتفاعاً في ضغط الدم، لعملية زرع كلية بشرية، لكنّها توقفت عن العمل بعد خمس سنوات وبات المريض يخضع لغسل كلى.