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الترفيه

بيالا تترأس تحكيم «أسبوع النقاد» بـ«كان السينمائي»

شعار مهرجان «كان السينمائي» (من المصدر)
13 مايو 2024 01:01

باريس (أ ف ب)

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تراجع المخرج رودريغو سوروغوين عن ترؤس لجنة تحكيم «أسبوع النقاد»، إحدى الفعاليات الموازية في إطار مهرجان كان السينمائي، لتحلّ محلّه المنتجة سيلفي بيالا، على ما أعلن المنظمون.
أشار مسؤولون عن الدورة الثالثة والستين من «أسبوع النقاد» (15 إلى 23 مايو الجاري) إلى أنّ المخرج الإسباني تراجع «لأسباب شخصية»، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.
وكانت بيالا من أعضاء لجنة التحكيم قبل تعيينها رئيسة لها، وحلّت محلّها في اللجنة المخرجة الفرنسية إيريس كالتنباك، لتنضم بذلك إلى الممثلة الرواندية إليان أوموهير، والمصورة السينمائية البلجيكية فيرجيني سورديج، والصحافي والناقد الأميركي بن كرول.
وانطلق «أسبوع النقاد»، وهو إحدى المسابقات الموازية لتلك الرئيسية في مهرجان كان السينمائي، عام 1962، وهو مخصص لاكتشاف المواهب الجديدة، ويضم برنامجه أفلاماً هي الأولى أو الثانية لمخرجيها.
في المجموع، اختير أحد عشر فيلماً للتنافس في هذه المسابقة، من بينها أعمال تايوانية «لوكوست» للمخرج كيف، وأرجنتينية «سيمون دي لا مونتانيا» للمخرج فيديريكو لويس، وفرنسية «لا مابما» للمخرج أنطوان شيفرولييه.

مسابقة أسبوع النقاد
مهرجان كان السينمائي
باريس
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