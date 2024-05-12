نيقولا يعيد «امرأة» التركي بنسخة عربية

محمد قناوي (القاهرة)

يشارك الممثل اللبناني نيقولا معوض، مع الممثلة السورية مرام علي، في بطولة النسخة العربية من المسلسل التركي «امرأة»، الذي عُرض على الشاشات التركية عام 2017 واستمر لثلاثة مواسم.

قال نيقولا: «حتى الآن لم يتم الاستقرار على ما إذا كان المسلسل سيحمل الاسم نفسه أم سيتم تغييره»، موضحاً أنه سيتم تصويره في الأحياء الشعبية في إسطنبول ليظهر مثل نسخته التركية من حيث الديكورات والأماكن المختلفة، ويتكون من 90 حلقة، ويعرض على قناة MBC في الخريف المقبل.

وأوضح نيقولا معوض أن الأحداث تدور حول امرأة تقع في حب رجل وتتزوجه وتنجب منه طفلين، لكن فجأة يختفي الزوج في ظروف غامضة، لتنقلب حياتها رأساً على عقب، وتنكشف أسرار وتفاصيل كثيرة عن أسباب اختفائه في إطار تشويقي. وأضاف معوض أنه مشغول حالياً بمسلسل أجنبي عالمي جديد يتم تصويره بالكامل في الإمارات بين رأس الخيمة والعين ودبي، مع فريق عمل أجنبي، ويعتبره عملاً من العيار الثقيل، ويحتاج إلى تركيز ووقت كبيرين، وقريباً سيتم الإعلان عن تفاصيله.

وكشف نيقولا عن أنه يتمنى تقديم أفلام تظل باقية لعشرات السنين، وأنه محب للسينما العربية القديمة، ولذلك اختياراته السينمائية قليلة لأنه يرى السينما شيئاً مهماً،

كما تمنى المشاركة في موضوعات اجتماعية أكثر، لأن السينما الحقيقية هي التي تكشف أسرار وأعماق الإنسان.

وعن السيرة الذاتية التي يتمنى تقديمها في عمل فني، قال نيقولا معوض: «أود أن أقدم عملاً عن الشاعر الفلسطيني محمود درويش، لأنني أحب أفكاره وإحساسه، ويعتبر شخصيته مادة درامية ثرية».