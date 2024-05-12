«ثريا القيظ» تبشر بـ«موسم الرطب»

الشارقة (وام)

أعلنت جمعية الإمارات للفلك طلوع منزلة «الشرطان»، فجر أمس الأحد، من الجهة الشرقية بالدولة، إيذاناً ببدء فصل الصيف، لافتة إلى أن «منزلة الشرطان» تعتبر أول المنازل الشامية، وبداية حساب المنازل القمرية، وهي من أشهر حسابات المواسم عند العرب، وعلامة دخول الصيف وسيطرة الأجواء الحارة على الجزيرة العربية نهاراً، وتسمى عند عامة أهل الحرث «ثريا القيظ».

ويكثر الصيد البحري في هذه الفترة، ويعتبر عند أهل البحر من أفضل مواسم الصيد في الخليج العربي ويُعد أول مواسم نضج بواكير الرطب في الجزيرة العربية والتين والمانجو وجفاف أعشاب معظم المراعي البرية.