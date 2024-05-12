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الذكاء الاصطناعي قادر على «خداع البشر»

الذكاء الاصطناعي قادر على «خداع البشر»
13 مايو 2024 01:01

واشنطن (أ ف ب) 

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بيّنت دراسة أجراها فريق باحثين ونشرت نتائجها مجلة «باترنز» أن برامج الذكاء الاصطناعي قادرة على استغلال البشر في ألعاب إلكترونية أو التحايل على برمجيات مصممة للتحقق من أن المستخدم إنسان وليس آلة أو روبوتا. ووفقاً للدراسة، باتت البرامج التي صُمِّمَت لتكون صادقة، لديها قدرة مثيرة للقلق على خداع البشر. وحذر معدو الدراسة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من مخاطر رؤية الذكاء الاصطناعي في يوم من الأيام يرتكب عمليات احتيال أو تزوير في الانتخابات، وأشاروا إلى أنه في أسوأ السيناريوهات، يمكن تخيل ذكاء اصطناعي فائق يسعى للسيطرة على المجتمع، ما يؤدي إلى إزالة البشر من السلطة، أو حتى التسبب في انقراض البشرية.

الذكاء الاصطناعي
الروبوتات
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
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