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الإنترنت يؤدي للشعور بـ«الرضا»

الإنترنت يؤدي للشعور بـ«الرضا»
14 مايو 2024 01:01

لندن (د ب ا)

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خلصت دراسة دولية إلى أن الإنترنت يمنح مستخدميه الشعور بالرضا، رغم ما يتردد من مخاوف بهذا الخصوص، وذكرت وكالة «بي ايه ميديا» البريطانية إلى أن نتائج الدراسة تشير إلى أنه رغم المخاوف التي تشير إلى العكس، فإنه من المرجح أن تكون هناك رابطة إيجابية بين استخدام المرء للإنترنت وشعوره بالرضا في حياته.
وقام الباحثون بمعهد أكسفورد للإنترنت، التابع لجامعة أوكسفورد، بتحليل بيانات مليوني شخص تتراوح أعمارهم من 15 إلى 99 عاماً في 168 دولة، وخلصوا إلى أن نسبة الرضا في الحياة في جميع البلاد كانت أعلى بنسبة 8.5% لدى الذين يتعاملون مع الإنترنت، كما أن تجاربهم الإيجابية كانت أعلى بنسبة 8.3%.

الإنترنت
أكسفورد
جامعة أكسفورد
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