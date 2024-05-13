باقات من الإبداع في «رواق الفن»

أبوظبي (الاتحاد)

مشاركات متميزة في معرض «في هذا الآن»، المقام برواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، والذي تشرف عليه مايا أليسون، المديرة التنفيذيّة للرواق، ويتميّز بأعمال تتغيّر وتتطوّر بشكل متواصل خلال فترة العرض.

وتتضمن المشاركات معرضاً لمشاريع السنة الأولى لطلاب برنامج الماجستير في الفنون الجميلة تحت عنوان «نقاط الضغط» ويستمرّ عرضه حتّى 22 مايو، كما تعيد نجوم الغانم بإبداعاتها تصوّر مفاهيم الخيوط والنسيج، وتحوّل التركيز من الأفراد إلى المناظر الطبيعيّة والجغرافيا والبلدان في عمل «جغرافيا قيد التغيّر»، وهو آخر تطورات معرض «في هذا الآن» في الرواق.