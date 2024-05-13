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الترفيه

علي يوسف السعد يكتب: زيارة مختلفة لبرشلونة

علي يوسف السعد يكتب: زيارة مختلفة لبرشلونة
14 مايو 2024 01:01

برشلونة، المدينة النابضة بالحياة والفن والثقافة، غالباً ما تُعرف بمعالمها الشهيرة، مثل ساغرادا فاميليا، وبارك جويل، ولكن في رحلتي الأخيرة، قررت أن أسلك طريقاً غير مألوف، لاستكشاف أماكنها الخفية وتجربة أطعمتها غير الاعتيادية.
أولى محطاتي كانت في «El Bosc de les Fades»، وهو مقهى غير عادي مستوحى من عالم الجنيات والغابات السحرية، يقع بالقرب من متحف الشمع في باسيج دي لا مرسيه، دخولي إلى هذا المقهى شبيه بالانتقال إلى عالم آخر، فالأشجار الاصطناعية، والأضواء الخافتة، وأصوات الماء تخلق أجواءً خيالية تجعلك تشعر وكأنك في قلب غابة ساحرة.
وضعت ضمن جدولي أيضاً زيارة إلى «Hospital de Sant Pau»، وهو ليس مستشفى تقليدياً، بل مجمع لمباني «الأرت نوفو» التي صممها المعماري الكتالوني الشهير لويس دومينيش إي مونتانير، وهذا الموقع، الذي غالباً ما يُغفله السائحون، يعد تحفة فنية معمارية تحكي قصصاً عن الرعاية الصحية في برشلونة في القرن العشرين.
كانت إحدى المعلومات الغريبة التي عرفتها خلال رحلتي أن شوارع برشلونة تخبئ نظاماً ترقيمياً فريداً للمباني، حيث يبدأ الترقيم من وسط المدينة ويتوسع خارجاً، وهو ما يجعل التجول في شوارعها لغزاً ممتعاً ينتظر من يحله.
ولا يمكن نسيان تجربتي الغامضة في «El Laberint d’Horta»، أقدم حديقة عامة في المدينة التي تحتوي على متاهة من الأشجار، الضياع في هذه المتاهة كان متعة بحد ذاتها، حيث كل زاوية تقودك إلى اكتشاف جديد، من نوافير مائية خفية إلى تماثيل أسطورية، تروي قصص الأبطال والآلهة اليونانية.
في نهاية رحلتي، وبينما كنت أجلس على إحدى الأرصفة المطلة على البحر الأبيض المتوسط، أدركت كم هي خاطئة تلك المفاهيم المسبقة التي كونتها عن برشلونة قبل زيارتها، هذه المدينة ليست مجرد مجموعة من المعالم السياحية المعروفة، بل هي شبكة معقدة من القصص والأماكن الخفية التي تنتظر من يكتشفها.
كل خطوة في شوارعها كانت تحمل معها عنصر المفاجأة، من متاجر الأنتيكات الصغيرة في حي «إل رافال» إلى ساحات الجوقة المخفية التي تحيي فيك روح العصور الوسطى، حتى الجدران كانت تحمل بصمات الزمن، مزينة بفن الشارع الذي يروي قصص برشلونة الثورية والفنية.
في نهاية الرحلة، برشلونة علمتني أن الجمال يكمن في التفاصيل الصغيرة وفي الأماكن الأقل شهرة، كانت كل لحظة فيها بمثابة تذكير بأنه حتى في المدن التي نظن أننا نعرفها جيداً، هناك دائماً شيء جديد ينتظر أن يُكتشف.
برشلونة بكل أماكنها غير الاعتيادية وأطعمتها المختلفة، أصبحت بالنسبة لي ليست مجرد وجهة سياحية، بل درساً حياً في الاستكشاف والمغامرة.

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