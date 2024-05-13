الثلاثاء 14 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

ميس حمدان.. مع «عودة البارون»

ميس حمدان
14 مايو 2024 01:01

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

أخبار ذات صلة
أحمد أمين.. «سوبر زيزو»
7 نصائح من «هانيا» لبشرة نضرة

انتهت الممثلة الأردنية ميس حمدان من تصوير مشاهدها في المسلسل القصير «عودة البارون»، وتجسد دور رئيسة تحرير إحدى الصحف الخاصة، وهي شخصية دؤوبة في عملها، وتتمتع باحترام وتقدير من حولها، وتجمعها علاقة إنسانية مع بطل العمل «حسين فهمي» وتساعده في الوصول إلى هدفه.
تدور أحداث العمل في إطار درامي يجمع بين التشويق والإثارة، حول مجموعة من الشخصيات التي تعيش في هواجس الماضي وتأثيرها على حياتهم، من خلال 15 حلقة، تأليف وإخراج سامر خضر، بطولة خالد سليم، والسورية كاترين علي.
ومن جانب آخر، أعربت ميس عن سعادتها برد الفعل الإيجابي تجاه شخصيتها في فيلم «أسود ملون»، وتجسد خلاله شخصية ملكة فرعونية تقع في حب شاب يعمل في مجال تدوير المخلفات الصلبة، وتنشأ بينهما العديد من المواقف بسبب اختلاف تطلعات كل منهما، وتدور أحداث الفيلم حول فتاة تعمل في تنظيم الحفلات، وتواجه أزمة عاطفية، فتضطر إلى اللجوء إلى اختصاصي نفسي، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج حسين البلاسي، بطولة محمد كيلاني، ورنا رئيس.

ميس حمدان
الدراما
المسلسلات
الدراما المصرية
المسلسلات المصرية
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي عنيف على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات الآلاف يفرّون مجدداً بعد عودة القتال في شمال غزة
14 مايو 2024
رجال إطفاء ومتطوعون في موقع مبنى سكني متضرر في بيلغورود (وكالات)
الأخبار العالمية
قصف روسي متواصل على شمال أوكرانيا وإجلاء 5 آلاف شخص
14 مايو 2024
بحرين العروبة.. ترحيب مميز بقادة الأمة
الأخبار العالمية
بحرين العروبة.. ترحيب مميز بقادة الأمة
14 مايو 2024
سيارتان أحرقهما مستوطنون في الضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية في الضفة الغربية ويحرقون سيارة
14 مايو 2024
جانب من لقاء رئيس الوزراء اليمني والمبعوث الأممي (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن.. التصعيد الحوثي تحد صريح للجهود الأممية
14 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©