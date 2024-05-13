ميس حمدان.. مع «عودة البارون»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

انتهت الممثلة الأردنية ميس حمدان من تصوير مشاهدها في المسلسل القصير «عودة البارون»، وتجسد دور رئيسة تحرير إحدى الصحف الخاصة، وهي شخصية دؤوبة في عملها، وتتمتع باحترام وتقدير من حولها، وتجمعها علاقة إنسانية مع بطل العمل «حسين فهمي» وتساعده في الوصول إلى هدفه.

تدور أحداث العمل في إطار درامي يجمع بين التشويق والإثارة، حول مجموعة من الشخصيات التي تعيش في هواجس الماضي وتأثيرها على حياتهم، من خلال 15 حلقة، تأليف وإخراج سامر خضر، بطولة خالد سليم، والسورية كاترين علي.

ومن جانب آخر، أعربت ميس عن سعادتها برد الفعل الإيجابي تجاه شخصيتها في فيلم «أسود ملون»، وتجسد خلاله شخصية ملكة فرعونية تقع في حب شاب يعمل في مجال تدوير المخلفات الصلبة، وتنشأ بينهما العديد من المواقف بسبب اختلاف تطلعات كل منهما، وتدور أحداث الفيلم حول فتاة تعمل في تنظيم الحفلات، وتواجه أزمة عاطفية، فتضطر إلى اللجوء إلى اختصاصي نفسي، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج حسين البلاسي، بطولة محمد كيلاني، ورنا رئيس.