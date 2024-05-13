انطلاق المرحلة الختامية لـ«الشارقة للمسرح المدرسي 11»

الشارقة (وام)

انطلقت اليوم في قصر الثقافة، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فعاليات المرحلة الختامية للدورة الـ11 من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة.

وقد حضرالحفل عبدالله العويس رئيس الدائرة رئيس المهرجان، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح مدير المهرجان. كما شهد تقديم لجنة تحكيم المرحلة الختامية، والتي تضم الفنان الدكتور حبيب غلوم (الإمارات) رئيساً، وعضوية الفنان أحمد السلمان (الكويت)، والفنانة آلاء شاكر (العراق).

وقدم الحفل، الطالب سالم السويدي من مدرسة العروبة للتعليم الثانوي، مستعرضاً أبرز محطات المرحلة الختامية للمهرجان، التي تشهد مشاركة (15) عرضاً، تمثل المدارس الحكومية في مدينة الشارقة والمنطقتين الشرقية والوسطى.

وفي برنامج العروض، شهد الحضور ثلاث مسرحيات لمدارس الحلقة الأولى، حيث قُدمت أولاً مسرحية «طريق ليلى» لمدرسة الرويضة للتعليم الأساسي من مدينة الشارقة، والعرض من تأليف وإخراج المعلّمة أماني بنت محمد حسن، وتم تجسيده فوق الخشبة بمشاركة 16 طالبة.

أما العرض الثاني، فجاء بعنوان «الدُمى تحتج» لمدرسة الثميد من المنطقة الوسطى، إخراج المعلّمة موزة الحافري، وشهد مشاركة (17) طالبة.

وجاء العرض الثالث تحت عنوان «مرجان» لمدرسة عاتكة بنت زيد للتعليم الأساسي من المنطقة الشرقية، وهو من إخراج المعلّمة ذكرى علي الذيب، وجُسد فوق الخشبة بمشاركة (23) طالبة.

وتتواصل فعاليات المرحلة الختامية صباح غد بمعهد الشارقة للفنون المسرحية، حيث ستقدم تباعاً 6 عروض، هي: «العمر لا يعود إلى الوراء» لمدرسة خولة بنت ثعلبة للتعليم الأساسي من مدينة الشارقة، «كان والمبتدأ الملك» لمدرسة مليحة من المنطقة الوسطى، «الخادمات» لمدرسة الحور من المنطقة الشرقية، «هواجس» لمدرسة فاطمة الزهراء من مدينة الشارقة، «صديقتي الخيالية» لمدرسة البردي من المنطقة الوسطى، و«خروج» لمدرسة أم عمارة من المنطقة الشرقية.