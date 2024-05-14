«الشارقة للتراث» يعرض 800 من إصداراته بـ«الرباط للكتاب»

الرباط (وام)



يشارك معهد الشارقة للتراث، في الدورة الـ29 لمعرض الرباط الدولي للكتاب والنشر، التي انطلقت فعالياتها يوم 9 مايو الجاري وتستمر حتى 19 من الشهر نفسه بعرض ما يزيد على 800 عنوان من إصداراته المتخصصة في التراث الثقافي، تشمل سلسلة من الموسوعات والدوريات والمجلات والنشرات المتنوعة، إلى جانب حضوره الفاعل في الجلسات الثقافية المصاحبة للمعرض، والتي تتناول موضوعات ثقافية وتراثية شتى.يهدف المعهد من خلال مشاركته في المعرض، المقام في فضاء السويسي بأكدال المغربية، إلى التعريف بتجربة الشارقة الثقافية ومشروعها النوعي في مجال النشر الثقافي والمحافظة على التراث المادي وغير المادي.

وقال الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، إن المعهد يسعى من خلال حضوره المحلي والعربي والدولي في مختلف المعارض والملتقيات الثقافية الكبرى، إلى تسليط الضوء على جهوده في قطاع النشر ومنجزاته في الجانب الأكاديمي والمهني المتعلق بالتراث الثقافي، لافتاً إلى أن المعهد سيطلق نتاجاته ذات الارتباط بالتراث الثقافي المغربي خلال المعرض، موضحاً أن أجندة المعهد تتضمن المشاركة في عدة ندوات علمية وعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الهيئات والمؤسسات التراثية المغربية، لبحث ومناقشة تطوير مجالات التعاون والشراكة الثقافية.

وفي إطار مشاركة المعهد في جلسات البرنامج الفكري المصاحب للمعرض، سلّط المسلّم خلال جلسة استضافتها المكتبة الوطنية بالرباط، تحت عنوان «التراث الثقافي بين تحديات التكوين ورهانات التثمين»، الضوء على تجربة الشارقة في مجال حماية التراث الثقافي.

وتحدث في لقاء مفتوح مع طلبة المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، حول «معهد الشارقة للتراث.. عِقد من حفظ التراث وصونه»، كما شارك في جلسة تعريفية خاصة تحت عنوان «المؤسسات الثقافية ودورها في حماية التراث وصونه».