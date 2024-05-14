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الترفيه

أروى جودة.. تتعرض لـ«حرب نفسية»

أروى جودة.. تتعرض لـ«حرب نفسية»
15 مايو 2024 00:53

سعيد ياسين (القاهرة)

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تنتظر أروى جودة عرض مسلسل «حرب نفسية»، الذي انتهت من تصويره، وتدور أحداثه في 15 حلقة، ويتناول عدداً من القضايا الاجتماعية والإنسانية. 
تجسد أروى شخصية زوجة رجل أمن تواجه معه العديد من المواقف الصعبة، ويشاركها بطولته جيهان خليل وعصام السقا وأشرف زكي، تأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق.
وقالت أروى، إنها لا تزال تتلقى ردود فعل طيبة حول دورها في مسلسل «نعمة الأفوكاتو» مع مي عمر وأحمد زاهر وإخراج محمد سامي الذي عُرض في رمضان، وجسدت فيه شخصية سيدة انتهازية شريرة، ورغم كرهها للشخصية التي قابلت نماذج منها في الواقع، إلا أنها تحمست لتجسيدها، خصوصاً وأنها استخرجت طاقات فنية كبيرة بداخلها.
وأوضحت أنها كانت محظوظة بعرض غالبية مسلسلاتها خلال رمضان الذي تشعر فيه بتفاعل لافت من الجمهور والنقاد، كما حدث في «المواطن إكس» و«خطوط حمراء» و«العهد» و«هذا المساء» و«أبو عمر المصري» و«حرب أهلية» و«بابلو» و«رسالة الإمام»، وأن هذا لا يتعارض مع إيمانها بأن العمل الجيد يفرض نفسه سواء عُرض في رمضان أو مواسم أخرى.
وتستعد أروى لتصوير دورها في فيلم «بنات رزق»، ويشاركها بطولته غادة عادل ومي عمر وشيرين رضا، إخراج مرقس عادل، وتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب، منذ مشاركتها في فيلمي «أشباح أوروبا»، و«13 يوم».

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