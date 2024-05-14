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بيع 8 ساعات يد للأسطورة مايكل شوماخر في مزاد علني

بيع 8 ساعات يد للأسطورة مايكل شوماخر في مزاد علني
15 مايو 2024 00:06

 بيعت اليوم الثلاثاء 8 ساعات يد فارهة لأسطورة بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1 الألماني مايكل شوماخر في مزاد جرى في جنيف السويسرية. وبلغت القيمة الإجمالية للساعات أربعة ملايين و400 ألف فرنك سويسري، وكانت أهم قطعة في المزاد الذي نظمته عائلة شوماخر، عبارة عن ساعة قدمها الرئيس التنفيذي السابق لفيراري جان تود إلى الأسطورة الألماني في عيد ميلاده عام 2004، حيث بيعت مقابل مليون و200 ألف فرنك. وتزامن المزاد مع الذكرى الثلاثين لفوز شوماخر للمرة الأولى بلقب فئة السائقين في بطولة العالم لفورمولا 1-.

ويقتسم شوماخر الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب بطولة العالم برصيد سبعة ألقاب مع البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس. واعتزل شوماخر في 2012 وفي العام التالي تعرض لحادث أثناء التزلج في جبال الألب الفرنسية وتعرض لإصابة بالغة في المخ.   ‏

المصدر: د ب أ
مايكل شوماخر
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