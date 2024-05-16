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الترفيه

بيع لوحة لفنان فرنسي شهير لقاء 35 مليون دولار

لوحة "كومة قش في جيفرني" للرسام الفرنسي كلود مونيه
16 مايو 2024 18:54

بيعت لوحة للرسام الفرنسي الشهير كلود مونيه، مساء أمس الأربعاء، ضمن مزاد في نيويورك لقاء حوالى 35 مليون دولار أميركي، وفق ما أعلنت دار "سوذبيز" للمزادات.
وبعد تراجع سوق الفن العالمية سنة 2023، أطلقت دارا "كريستيز" وسوذبيز" للمزادات مبيعاتها الربيعية الاثنين في نيويورك، وسط أجواء إيجابية نسبياً بعدما حققت عمليات بيع لأعمال فنية في لندن وباريس نتائج جيّدة.
وأعلنت دار "سوذبيز" مساء الأربعاء، بيع حوالى خمسين لوحة من الفن الحديث عبر الإنترنت والهاتف وفي مقرها في مانهاتن، لقاء 235 مليون دولار.
وقالت ناطقة باسم الدار إن إحدى أغلى اللوحات، وهي "كومة قش في جيفرني" (1893) لكلود مونيه، بيعت "بعد مزايدات دامت ثماني دقائق" في مقابل 34,8 مليون دولار.
وبيعت لوحة للبريطانية المكسيكية ليونورا كارينغتون (1917-2011) لقاء 28,5 مليون دولار، مسجلةً بذلك سعرا قياسياً لعمل لهذه الفنانة.
وباعت "كريستيز"، مساء الثلاثاء في مقرها الرئيسي داخل مركز روكفلر في مانهاتن، أعمالاً فنية معاصرة بـ115 مليون دولار، بينها جزء من مجموعة تابعة لتاجرة الأعمال الفنية الأميركية الكوبية الشهيرة روزا دي لا كروز، التي توفيت في فبراير الماضي.
وبيعت لوحة لجان ميشيل باسكيا لقاء 32 مليون دولار، وهو سعر بعيد عمّا تحققه أعمال الفنان الأميركي الذي توفي عام 1988 عن 27 عاما.
وكان باسكيا أيضاً نجم مزادَيْن أقامتهما الثلاثاء والأربعاء دار "فيليبس" الصغيرة، إذ بيعت لوحة "بدون عنوان" لقاء 46,5 مليون دولار.
وسجلت العائدات المتأتية من المزادات على أعمال فنية عالمية 14,9 مليار دولار خلال العام الفائت، بعدما وصلت إلى 16 مليار دولار سنة 2022 (-14,5%)، وهو العام الذي بدأ العالم يخرج فيه من جائحة كوفيد-19.

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