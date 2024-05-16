مطار زايد.. معرض مفتوح لإبداعات 20 فناناً

أبوظبي (الاتحاد)

تحت شعار «الإمارات في الماضي والحاضر والمستقبل»، زينت مجموعة من الأعمال الفنية مطار زايد الدولي، ضمن معرض أقامته «الاتحاد للطيران»، ضمن احتفالاتها بمرور عشرين عاماً على تأسيسها، ويضم إبداعات 20 فناناً تعرض في مزاد لدعم وتنمية المواهب المحلية في المجتمع الإماراتي.

وقالت أمينة طاهر، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العلامة التجارية والتسويق والرعايات في الاتحاد للطيران: «تعرض الأعمال في المنطقة المخصصة لتخليص إجراءات السفر للفئات الممتازة في مقر الاتحاد للطيران الجديد، بمطار زايد الدولي، خلال الفترة من 8 مايو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل».