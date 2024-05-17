اكتشاف 5 نباتات صينية جديدة

تشونغتشينغ (وام)

اكتشفت إدارة محمية يينتياولينغ الطبيعية الوطنية في بلدية تشونغتشينغ بجنوب غربي الصين 5 أنواع نباتية جديدة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» أنه تم إجراء مسح شامل وخاص للموارد البيولوجية في المحمية على مدار السنوات العشر الماضية، مشيرة إلى أن الباحثين لاحظوا من خلال نتائج المسح ما تزخر به المحمية من المجموعات المتنوعة من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، فمن بين 3595 نوعاً من النباتات الوعائية الموجودة في المحمية، هناك 74 نوعاً من النباتات البرية المحمية الرئيسة، بما في ذلك 51 نوعاً على مستوى الحماية الوطنية.