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كاد المعلم أن يكون.. «روبوتاً»

كاد المعلم أن يكون.. «روبوتاً»
18 مايو 2024 00:55

«قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا.. 
كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا»
بيت من قصيدة رائعة أبدعها أمير الشعراء أحمد شوقي، عن فضل المعلم وقدره ومكانته في الأمم، أيام أن كان المعلم بشر من لحم ودم.

اليوم المعلم قد يكون روبوتاً أو تطبيقاً ذكياً.. لو كان «شوقي» بيننا اليوم ماذا كان سيخبره الإلهام الشعري، وهو يشاهد هؤلاء الأطفال يتابعون بشغف شرحاً يقدمه الروبوت «ناو»، في أحد فصول حضانة المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان، غرب سويسرا.

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«الاستاذ ناو» يوفر  تجربة تعلم تفاعلية ومشوقة تساعد الطلاب على فهم المواضيع المعقدة بشكل أفضل. كما أنه مُبرمج لاكتشاف العواطف والاستجابة لها، ما يمنحه القدرة على تقديم تعليم يعتمد على احتياجات الطلبة العاطفية، ويمكنه مساعدة المعلمين في إدارة الفصول وتقديم خطط الدروس، وتسجيل الحضور، ودعم الطلاب الذين يواجهون صعوبات في التعلم.

المصدر: آ ف ب
الذكاء الاصطناعي
الروبوتات
سويسرا
التعليم
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