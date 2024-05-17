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حديقة العين.. موطن آمن للحيوانات النادرة

حديقة العين.. موطن آمن للحيوانات النادرة
18 مايو 2024 00:55

العين (الاتحاد)

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بمناسبة اليوم العالمي للأنواع المهددة بالانقراض الموافق 17 مايو؛ أكدت حديقة الحيوانات بالعين أنها بنهاية الربع الأول من العام الجاري، أصبحت موطناً آمناً للعديد من الحيوانات التي يصل عددها الإجمالي إلى 4055 حيواناً 23% منها مهدد بالانقراض، مشيرة إلى أنها خلال مسيرتها الممتدة إلى 56 عاماً حققت نجاحات نوعية في الحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض، جعلتها داعماً محلياً وعالمياً في صون الطبيعة والتنوع الحيوي، فيما تم إكثار 611 نوعاً العام الماضي  بمعايير عالمية وبأفضل الممارسات لإدارة ورعاية الحيوانات.

حديقة العين للحيوانات
الحيوانات المهددة بالانقراض
العين
الإمارات
حديقة حيوانات العين
حديقة الحيوانات في العين
حديقة الحيوانات
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