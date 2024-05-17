السبت 18 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«برد أبوظبي» يستقطب 55 ألف زائر

«برد أبوظبي» يستقطب 55 ألف زائر
18 مايو 2024 00:55

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» توزع مياه الشرب على النازحين في خان يونس
كليفلاند كلينك أبوظبي: نجاح عملية زراعة رئتين لشاب مواطن

استقطب مهرجان «برد أبوظبي»، في «ياس باي» بجزيرة ياس بأبوظبي 55 ألف زائر استمتعوا بمزيج لا يُضاهى من عروض الأداء العالمية، وإصدارات الموضة المبتكرة، وأشهى المأكولات، فضلاً عن التحديات الرياضية التي شملت مشروع التعاون في ألعاب دوري كرة السلة الإلكتروني NBA 2K.
وضم المهرجان هذا العام كوكبة من النجوم العالميين، مسلطاً الضوء على الثقافات الإقليمية المتنوعة والمفاهيم المبتكرة من إبداع علامات طموحة تستشرف المستقبل.
وقدم المهرجان المُصمم خصيصاً وحصراً لمدينة أبوظبي منصةً ثقافية تجريبية فريدة من نوعها لتمكين المبدعين على المستويين المحلي والإقليمي من استعراض إبداعاتهم جنباً إلى جنب مع أعمال الفنانين العالميين.

أبوظبي
الإمارات
جزيرة ياس
ياس باي
آخر الأخبار
كوريا الشمالية تختبر صاروخا بتكنولوجيا جديدة
الأخبار العالمية
كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا بتكنولوجيا جديدة
18 مايو 2024
إسبانيا تخطط لاعتراف مشترك مع دول أخرى بدولة فلسطينية
الأخبار العالمية
إسبانيا تخطط لاعتراف مشترك مع دول أخرى بدولة فلسطينية
18 مايو 2024
بايدن يتحدث في المتحف الوطني للتاريخ والثقافة الأميركية الأفريقية (أ. ف. ب)
الأخبار العالمية
بايدن يسعى لكسب تأييد الناخبين ذوي الأصول الأفريقية
18 مايو 2024
فلاديمير بوتين خلال لقائه بالقادة العسكريين في موسكو (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
بوتين: إنشاء منطقة عازلة لحماية روسيا من الهجمات
18 مايو 2024
وزير الدفاع السلوفاكي خلال مؤتمر صحفي (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
رئيس وزراء سلوفاكيا يخضع لجراحة جديدة وحالته خطيرة
18 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©