«برد أبوظبي» يستقطب 55 ألف زائر

أبوظبي (الاتحاد)

استقطب مهرجان «برد أبوظبي»، في «ياس باي» بجزيرة ياس بأبوظبي 55 ألف زائر استمتعوا بمزيج لا يُضاهى من عروض الأداء العالمية، وإصدارات الموضة المبتكرة، وأشهى المأكولات، فضلاً عن التحديات الرياضية التي شملت مشروع التعاون في ألعاب دوري كرة السلة الإلكتروني NBA 2K.

وضم المهرجان هذا العام كوكبة من النجوم العالميين، مسلطاً الضوء على الثقافات الإقليمية المتنوعة والمفاهيم المبتكرة من إبداع علامات طموحة تستشرف المستقبل.

وقدم المهرجان المُصمم خصيصاً وحصراً لمدينة أبوظبي منصةً ثقافية تجريبية فريدة من نوعها لتمكين المبدعين على المستويين المحلي والإقليمي من استعراض إبداعاتهم جنباً إلى جنب مع أعمال الفنانين العالميين.