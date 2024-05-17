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الترفيه

إيزابيل أوبّير رئيسة لجنة تحكيم «البندقية»

إيزابيل أوبّير
18 مايو 2024 00:55

روما (أ ف ب)

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تتولى الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبّير رئاسة لجنة التحكيم المكلفة اختيار الفائز بجائزة الأسد الذهبي المرموقة لأفضل فيلم، في الدورة الحادية والثمانين لمهرجان البندقية السينمائي التي تقام من 28 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2024، بحسب ما أعلن المنظمون أمس الأول.
نقل بيان أصدرته إدارة المهرجان عن الممثلة البالغة 71 عاماً، والتي سبق أن نالت فيه جائزتَي تمثيل نسائيتين، قالت فيه «بيني وبين مهرجان البندقية تاريخ طويل ورائع، وشرف لي أن أصبح مشاهِدَةً مميزة فيه».
وعلّق المدير الفني للمهرجان ألبرتو باربيرا، قائلاً: «إن استعدادها الكبير للعودة إلى الساحة باستمرار، وهو علامة على ذكائها الاستثنائي، فضلاً عن قدرتها على النظر إلى السينما على نحو يتجاوز الحدود الجغرافية والعقلية، يجعلها رئيسة لجنة تحكيم مثالية». وبالإضافة إلى جائزة الأسد الذهبي، ستتولى لجنة التحكيم التي تترأسها مهمة دقيقة، تتمثل في اختيار الفائزين في 7 سبتمبر المقبل بالأسد الفضي، جائزة لجنة التحكيم الكبرى وجائزة الأسد الفضي- أفضل إخراج، وجوائز أفضل تمثيل للرجال والنساء وجائزة أفضل سيناريو.
وكانت إيزابيل أوبّير فازت بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان «كان» عام 1978 عن دورها في فيلم «فيوليت نوزيير»، للمخرج الفرنسي كلود شابرول الذي درجَ على الاستعانة بها في أفلامه.
كذلك تمكنت بفضل فيلمين لشابرول هما «أون أفّير دو فام» عام 1988 و«لا سيريموني» عام 1995، من الفوز بجائزتين في مهرجان البندقية.
وفي فرنسا، فازت مرتين بجائزة سيزار لأفضل ممثلة، عن فيلم «لا سيريموني»، وفي عام 2017 عن فيلم «إيلّ» للمخرج بول فيرهوفن، الذي نالت عنه أيضاً جائزة غولدن غلوب لأفضل ممثلة في فيلم درامي، وترشيحاً لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة.

مهرجان البندقية السينمائي
مهرجان البندقية السينمائي الدولي
البندقية
مهرجان البندقية
إيزابيل أوبير
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