«أبوظبي للثقافة والفنون».. تكرّم الفائزين بجائزة التصميم

أبوظبي (الاتحاد)

كرّمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وعلامة الأزياء الفاخرة دولتشي آند غابانا مؤخراً، الفائزين بجائزة التصميم المقدمة من المجموعة بالشراكة مع علامة الأزياء العالمية العريقة، بحضور هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وممثلي عن «دولتشي آند غابانا آلتا مودا».

حصدت كل من عزة الطويلة الجائزة عن فئة الأزياء، فيما نالت سارة المنصوري الجائزة عن فئة التصميمات الإبداعية للمجوهرات.

تساهم هذه الجائزة في فتح الباب أمام طلبة مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات، لإبراز مواهبهم وإمكاناتهم الإبداعية، في مجالات تصميم الأزياء والحرف اليدوية والمجوهرات والحلي محلياً وعالمياً. ويحظى كل فائز عن كل فئة بفرصة اكتساب المهارات اللازمة لتطوير وإنتاج تصميمه النهائي من خلال تدريب داخلي في مقر العلامة الشهيرة في ميلان بإيطاليا، وذلك قبل عرض التصميم المنتج أمام الجمهور خلال مهرجان أبوظبي 2025.

وأعربت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عن تقديرها لإبداع المرشحات الست ضمن القائمة النهائية لجائزة التصميم، وقالت «في إطار رؤيتنا المشتركة للاستثمار في الشباب الإماراتي وتمكين قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الدولة، نتشارك للعام الثاني إطلاق جائزة التصميم، في فئات تصميم الأزياء والتصميمات الإبداعية للمجوهرات، لطلبة مؤسسات التعليم العالي لإبراز مواهبهم وإمكاناتهم الإبداعية في مجالات تصميم الأزياء والحرف اليدوية والمجوهرات والحُلي محلياً وعالمياً».

وتابعت «نسعى لتعزيز جسور التعاون بين بلدينا الإمارات وإيطاليا في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وتطوير مسار المهنيين على يد أفضل المختصين في مجالات التصميم والأزياء وصناعة العطور خلال التدريب الداخلي في مقر العلامة الشهيرة في إيطاليا، وعرض التصميم المنتج أمام الجمهور خلال مهرجان أبوظبي 2025».