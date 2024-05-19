علماء يكتشفون علامات على وجود حضارات خارج كوكب الأرض

قالت مجموعة من علماء الفلك السويديين والهنود والأميركيين، إن سبعة نجوم في الفضاء الكوني قد تحتوي على مجالات دايسون التي تشير إلى وجود حضارات خارج كوكب الأرض.

وجاء في مقالة كتبتها المجموعة لمجلة "MNRAS" العلمية البريطانية، بعنوان "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society"، أن هؤلاء العلماء قاموا بدراسة إشعاع النجوم الذي تم تسجيله بواسطة التلسكوبات "Gaia" و"2MASS" و"WISE"، وتبين أن الأجسام النجمية التي تمتلك مجالات دايسون افتراضياً، تنبعث منها كمية زائدة من الأشعة تحت الحمراء التي يمكن للأجهزة الموجودة على الأرض الوصول إليها.

ومن المعروف أن مجالات دايسون لا يمكن أن تظهر إلا من خلال جهود كائنات فضائية متطورة للغاية، ولذلك فإن دراسة الإشعاع المحتمل الصادر عن هذه الأجهزة تعتبر إحدى الطرق الرئيسية للبحث عن وجود كائنات حية أخرى في الفضاء الكوني.

وقالت المقالة: "تمكنا من اكتشاف سبعة أجسام قزمة مرئية من نوع "M" تظهر انبعاثاً زائداً من أصل غير معروف وتناسب نموذجنا لمجال دايسون".

وأشارت المقالة إلى أن النظريات العلمية الحالية لا تفسر الإشعاع الزائد المكتشف في النجوم، بينما يخطط علماء الفلك لفحص هذه الأجسام بتلسكوبات أكثر قوة لاستكشاف وجود علامة افتراضية على وجود حياة هناك.

وتم طرح فكرة إمكانية قيام حضارات خارج كوكب الأرض عالية التطور، ببناء هياكل هندسية فلكية لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن من قبل عالم الفيزياء النظرية الأميركي فريمان دايسون، وهي فكرة سميت لاحقاً "مجال دايسون".