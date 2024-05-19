اكتشف جزيرة ياس.. مغامرات شيقة وتجارب لا تنسى!

لمياء الصديق (أبوظبي)

جزيرة ياس بقعة رائعة مليئة بالترفيه الذي لا ينتهي! وتعد موقعاً مثالياً للعائلات، وتتألق دولة الإمارات بمعالمها ووجهاتها السياحية المميزة، وتظهر جزيرة ياس في أبوظبي كوجهة استثنائية للترفيه والاستمتاع بحيث تجمع بين الحداثة والتراث، وتقدم تجربة لا تُنسى للزوار والسياح.

جزيرة ياس تضم مضمار سباق فورمولا 1، ومدناً ترفيهية عالمية ، وملعب جولف رائع وشاطئ جميل، وفنادق مذهلة، ومركز تجاري مميز وغير ذلك الكثير.

موقع جزيرة ياس

تقع جزيرة ياس على بعد 30 دقيقة من مدينة أبوظبي و حوالي15 دقيقة من مطار زايد الدولي.

يمكن الوصول إلى جزيرة ياس بسهولة عن طريق الطريق السريع E10، وتقع على بعد حوالي 30 دقيقة بالسيارة من وسط مدينة أبوظبي. كما يمكن الوصول إليها أيضًا عبر الجسر الذي يربطها بالبر الرئيسي للإمارات.

اكتشف جزيرة ياس من خلال تقنية «جوجل ستريت فيو»..

بهدف تعزيز تجربة الزوار في التخطيط للرحلات، والعثور على الوجهات والتجارب المميزة، يوفر الاستخدام المبتكر لخدمة خرائط جوجل نظرة فريدة وتفاعلية للجزيرة. وتتوفر الميزة على خرائط جوجل بالحواسيب والهواتف المحمولة، وتتيح الاستمتاع بوجهات ياس العالمية عبر رؤية بانورامية واقعية بزاوية 360 درجة.

مرافق ومعالم سياحية

جزيرة ياس تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للترفيه والاستجمام والفعاليات المتنوعة التي تشكل جزءاً أساسياً من المشهد الثقافي والسياحي المتنامي في الإمارة، بتوفير تجارب لا تنسى لزائري جزيرة ياس. ومن أبرز معالم جزيرة ياس التي توفر تجربة ترفيهية غير مسبوقة، حلبة ياس للفورمولا ـ 1، حيث يتجمع عشاق سباق السيارات لمشاهدة أفضل السائقين يتنافسون في مضمار ياس.

ياس ووتر وورلد

توفر تجربة استثنائية تناسب مختلف الأعمار، سواء بالاسترخاء على شاطئ البحر أو الانغماس في مغامرة مائية.

عالم وارنر براذرز

عالم ورانر براذرز أبوظبي، ينقل الزوار إلى عالم لا يُصدق عبر تجربة غامرة يلتقي خلالها الزوار بالشخصيات المفضلة لديهم من خلال ست مناطق تشمل وارنر براذرز بلازا التي تحتفل بالعصر الذهبي لهوليوود، وغوثام سيتي التي تستقبل الشجعان الراغبين في مساعدة باتمان في محاربة الجريمة، كما ستتاح الفرصة أمام الضيوف لإنقاذ الكون مع غرين لانترن في متروبوليس، ومقابلة الشخصيات الكرتونية الشهيرة، مثل باغز باني، ودافي داك، وتوم آند جيري، وسكوبي-دو وأصدقائه في كرتون جانكشن.

سي وورلد أبوظبي

يقدم مزيجاً من الحفاظ على حياة البحر والترفيه والتجارب التعليمية، ويهدف إلى منح الزوار الفرصة لتقدير الجمال وتنوع أنظمة البحر، وركوب الألعاب ومشاهدة العروض المذهلة والمشاركة في المعارض التفاعلية.

ياس بيتش

شاطئ رملي جميل يوفر مساحة مثالية للاسترخاء والاستمتاع بالشمس والبحر.

ياس مول

واحد من أكبر المراكز التجارية في الإمارات، يضم مجموعة متنوعة من المحلات التجارية والمطاعم وصالات السينما.

الاتحاد بارك

أكبر وجهة للفعاليات في الهواء الطلق بالمنطقة، حيث يقع على مساحة 155 ألف متر مربع، ليصبح وجهة متميزة لإقامة الفعاليات الكبرى. وتستضيف العديد من الحفلات الموسيقية والمهرجانات المرموقة، ما ساهم بشكل كبير في تعزيز المشهد الثقافي والسياحي في أبوظبي.

حلبة «مرسى ياس»

تعد واحدة من أكثر الحلبات تقدماً من الناحية التقنية في العالم، وهي تمثل الركن الأساسي ضمن المشهد الرياضي والترفيهي في أبوظبي، وتشتهر باستضافة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1 في أبوظبي. ولا يقتصر دور حلبة «مرسى ياس»، على كونها مجرد حلبة سباق، فهي بمثابة مركز مجتمعي يعزز الصحة واللياقة البدنية، ما يعزز سمعة جزيرة ياس كوجهة سياحية ورياضية رائدة في المنطقة.

الاتحاد أرينا

أكبر وجهة ترفيهية داخلية على مستوى المنطقة تتميز بالتنوع والتكيف مع مختلف المناسبات بفضل قدرتها على استضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، ومن ضمنها الحفلات الموسيقية، والفعاليات الرياضية، وعروض برودواي، والعروض المناسبة للعائلة.

مركز ياس للمؤتمرات

يقع في قلب حلبة مرسى ياس، ويوفر بيئة فريدة تقوم على الإبداع ملائمة لتقديم الفعاليات المميزة، وذلك بفضل الإمكانات غير المحدودة في مركز ياس للمؤتمرات، حيث تجمع هذه الوجهة الأنيقة بين التصميمات الداخلية المريحة والأنيقة، مما يجعلها خياراً مثالياً لمجموعة واسعة من الفعاليات المتنوعة، إذ تم تصميم المركز لتلبية احتياجات الفعاليات الكبيرة والصغيرة على حد سواء، مع القدرة على إدارة مختلف الأحداث والفعاليات بشكل يلبي تنوع الاحتياجات ويضمن تحقيق تجارب مؤثرة لا تنسى.

الفنادق والمنتجعات:

تضم جزيرة ياس مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة التي توفر إقامة مريحة ومرافق ترفيهية عالمية المستوى. هذه بعض الخيارات الممتازة التي يمكنك النظر فيها أثناء زيارتك لجزيرة ياس.

تضم الجزيرة منتجعات راقية مثل فندق ياس فاي بأجنحته المائية الفاخرة ومجموعة من المطاعم العالمية الراقية.

ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بتجربة لا تنسى في منتجعات جزيرة ياس، ومن بينها بلازا ياس الذي يتضمن مجموعة من المعالم السياحية والترفيهية البارزة. ويوفر تجربة إقامة مميزة وفاخرة بإطلالة خلابة على البحر.

فندق وارنر براذرز أبوظبي

أول فندق يحمل علامة وارنر براذرز في العالم.

ياس مارينا

يمنح زواره إحساساً غامراً بمرح العطلات وتجربة لخوض الأنشطة الرياضية والمائية، وتجربة ألذّ النكهات ومنصات الطهي الحي.

فندق كروان بلازا ياس

يستقبل ضيوفه ببرامج ترفيهية وموسيقية حافلة، حيث يشهد المطعم الحائز على جوائز عالمية، حفلات موسيقية وغنائية يتم خلالها تقديم الأطباق والمقبلات الشهيرة. ويحتفي الفندق بضيوفه وفقاً للتقاليد.

هيلتون أبوظبي جزيرة ياس

منتجع فاخر يقع ضمن منطقة الواجهة البحرية من مشروع ياس باي، وهي وجهة حيوية تقع على الطرف الجنوبي من جزيرة ياس ما يتيح الوصول مباشرة إلى المرافق المتميزة للتجزئة والمطاعم والمقاهي في الواجهة البحرية، بالإضافة إلى أفضل تجارب الترفيه والاستجمام.

فندق ياس فايسوري

يعد أيقونة السياحة في الجزيرة يتميز بروعة التصميم الهندسي والخدمات الممتازة التي يقدمها لزواره ويتميز الفندق بإطلالته على حلبة سباق الفورمولا 1 في أبوظبي.

رياضات مائية

مع بدء موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يعتبر ياس مارينا الملاذ الأمثل للاستمتاع بالمجموعة الواسعة من الرياضات المائية المنعشة والفعاليات الترفيهية المختلفة، وأشهى تجارب الطعام بصحبة العائلة والأصدقاء.

جزيرة ياس توفر مجموعة متنوعة من الألعاب المائية التي تضمن تجربة ممتعة ومثيرة للزوار. أبرزها:

ووتر وورلد أبوظبي:

لا شي يضاهي متعة المغامرات المنعشة تحت أشعة الشمس الدافئة مع مجموعة واسعة من المنزلقات والمرافق الترفيهية التي تتيحها «لؤلؤة جزيرة ياس»، فعند زيارة ياس ووتروورلد أبوظبي، يحتار الزوار من أين يبدأون يومهم، مع أكثر من 40 لعبة ومنزلقة ومرفق ترفيهي.

حصدت «ياس ووتروورلد أبوظبي» العديد من الجوائز وباقة ألقاب رائدة على مستوى صناعة الترفيه في المنطقة والعالم.

توفر ياس ووتروورلد أبوظبي ألعاباً ومنزلقات مائية ومرافق ترفيهية مميزة منها المنحدر المائي . كما توفر الحديقة لعبة “بابلز بارل” التي تعد أكبر لعبة تزلج على الأمواج بما يجعلها لعبة رائعة لمحبي الإثارة والتشويق.ولعبة الدوامة وفلج صقر أما محبو المرتفعات والأنابيب المائية فسيستمتعون بمنحدر الحلقات المائية “ليوا لووب” بالإضافة إلى الألعاب التفاعلية مثل الغوص وصيد اللؤلؤ للتعرف على ثقافة دولة الإمارات وتراثها العريق في هذا المجال وغيرها الكثير من الألعاب.

كلايم جزيرة ياس بأبوظبي

مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية الأبرز في دولة الإمارات. للمغامرين من مختلف المستويات لخوض تجربة تسلق أعلى جدار تسلق داخلي في المنطقة أو تجربة أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم، والاستمتاع برحلة مليئة بالتحدي.

ياس سلايد وورلد:

يضم هذا المنتزه مجموعة متنوعة من الشرائح المائية المثيرة والمنحدرات التي توفر تجربة تزلج مائية مثيرة للزوار من جميع الأعمار.

شاطئ ياس:

يوفر شاطئ ياس الرملي الناعم فرصة للاسترخاء والاستمتاع بالشمس والمياه الزرقاء الرائعة، مع إمكانية ممارسة الأنشطة المائية مثل ركوب الأمواج وركوب الزوارق.

منطقة ياس بيتش:

تقدم هذه المنطقة مجموعة من الأنشطة المائية الممتعة مثل ركوب الجت سكي والتزلج على الماء، بالإضافة إلى خدمات تأجير القوارب والأنشطة الأخرى.

بفضل هذه الخيارات المتنوعة، يمكن للزوار الاستمتاع بأوقات ممتعة ومثيرة على مياه جزيرة ياس.

رحلات بحرية في جزيرة ياس

جزيرة ياس توفر مجموعة متنوعة من الرحلات البحرية التي تمنح الزوار فرصة استكشاف جمال البحر والمناظر الطبيعية الرائعة المحيطة بالجزيرة. من بين الرحلات البحرية المتاحة:

رحلات القوارب الزجاجية:

تقدم هذه الرحلات فرصة للركاب للاستمتاع بمشاهدة الحياة البحرية والمراجع الطبيعية تحت الماء من خلال النوافذ الزجاجية في قاع القارب.

رحلات الصيد البحري:

يمكن للزوار الاستمتاع برحلات الصيد البحري الممتعة والمثيرة، حيث يتاح لهم الفرصة لصيد الأسماك المحلية والاستمتاع بتجربة الصيد الفريدة.

رحلات الإبحار الشراعي:

تقدم هذه الرحلات فرصة للاستمتاع بتجربة الإبحار الشراعي الرومانسية والاسترخاء على متن قارب شراعي فاخر.

رحلات اليخوت الفاخرة:

تتيح هذه الرحلات للزوار فرصة استئجار يخت فاخر مع طاقم محترف للاستمتاع بجولة خاصة حول المنطقة البحرية المحيطة بجزيرة ياس.

رحلات القوارب السريعة:

توفر هذه الرحلات تجربة مثيرة ومليئة بالإثارة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع برحلات سريعة على متن قوارب سريعة تتخطى المياه بسرعة.

بفضل هذه الخيارات المتنوعة، يمكن للزوار الاستمتاع بتجارب بحرية ممتعة ومثيرة خلال زيارتهم لجزيرة ياس.

متنزهات الترفيه في الدولة أسهمت في تنويع المنتج السياحي واستقطاب الزوار سواء مقيمين أو سائحين، لأنها وفرت بديلاً مناسباً لقضاء الصيف داخل الدولة.

تقدم الإمارات لزائريها، سواء من الخارج أو سكانها، تجارب سياحية لا تعد ولا تحصى، وتلائم جميع الرغبات والخيارات والاحتياجات، فهي تجمع أنواعاً مختلفة من السياحة، منها السياحة الترفيهية والبيئية والرياضية والمغامراتية والثقافية والتاريخية والأثرية والفنية وسياحة التسوق وسياحة الأعمال والمؤتمرات والفعاليات، والسياحة العلاجية.