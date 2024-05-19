شيخة الجابري تكتب: حفنة غباء!

الغباء ليس حالة مُطلقة، إنما هو حالات عابرة للقارات، وهو ليس حكراً على فرد أو مجتمع، أو مساحة ما، يختار بعض الأفراد فيعشش في سلوكياتهم وتصرفاتهم وأقوالهم ووعيهم وفهمهم لما يدور حولهم، والأنكى أنه يستشري فيُصبح سمة لدى بعضهم من الصعب جداً التخلص منه، أو من تداعياته، وتأثيراته، الغباء حالة مرضية تستوجب العلاج، ذلك أن اتساع نطاقه يعني أن ثمة مأزقاً يقع فيه بعض الأفراد.

مثلاً من الغباء الاستمرار في تصديق كل الذين يُنظّرون في وسائل التواصل الاجتماعي، والذين ينتشرون كالنار في الهشيم ويطلعون على الناس كل يوم بموضة جديدة، اشربوا الحليب لا تشربوا الحليب، تمتعوا بالجبن الأبيض لا تستمتعوا بأي نوع من أنواع الأجبان، لا تشربوا الماء، لا تتناولوا إفطاركم الصباحي، لا تأكلوا ما يمشي على الأرض، بل ما ينبت تحت الأرض، حتى لو كان جنّي، هراء وثقافات جديدة يحاولون تصديرها للجماهير ويجنون من ورائهم ثروات طائلة.

وعلى الشاكلة ذاتها من الغباء أيضاً تصديق أولئك الذين يمارسون وبغباء سلوكيات التنظير والتأطير ويحاولون بوسائلهم تلك الخوض في قضايا كبرى بين الدول بهدف إثارة النعرات القبلية، والاختلافات الفكرية، وشق الصفوف التي قامت على المحبة والتواصل وتعضيد الأواصر بين شعوب دول بعينها، وهم بذلك يذرون الماء في الرماد؛ لأنهم في عيونهم رمد يضع الكثير من الضبابية على عقولهم قبل أبصارهم.

نحن نعيش في عالم متغير بسرعة الضوء لا نستطيع اللحاق به، والعالم من حولنا يطير نحو هذه المتغيرات دون دراسة لآثارها ومدى تأثر المجتمعات والأفراد بها، حتى إن هذه المتغيرات التي طالت أساليب ومعاني ومفاهيم وواقع التواصل بين الناس أصبحت اليوم خارج نطاق السيطرة، هناك فلتان غير مسبوق في هذا المسار دخل في معمعته الكبار والصغار، وتداعت الجدران الأخلاقية والقيمية عند كثيرٍ من الذين يجلسون وراء الشاشات طوال الوقت يجنون المال، ويخربون العقول، ويوهمون الأجيال.

وفي الوقت الذي نشاهد فيه، ونعيش تلك الحالة من الفوضى الاتصالية على النقيض منها نعيش أزمة فكر، ووعي باتجاه القراءة والأنشطة والفعاليات الثقافية التي تنظم في عديد من المواقع ويهجرها الناس ربما لانشغالهم بمغريات العصر التقنية، وفي هذا الإطار حضرتُ قبل أيام نشاطاً ثقافياً نظمته مجموعة تنتمي لرابطة فيما أظن لحاملي الهواتف الذي يسمونهم مؤثرين، في تلك الأمسية حضرت الهواتف والفلاشات، وغاب الوعي بالكلمة، والآهة التي تطلع بعد كل بيت شعرٍ يلامس الروح، كان هناك حضور غير أنه باهت إلا من أصوات المتحدثين التي تماهت مع وميض الكاميرات.