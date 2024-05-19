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دراسة.. منصات «الدردشة» تغذي التحيزات الشخصية للمستخدمين

دراسة.. منصات «الدردشة» تغذي التحيزات الشخصية للمستخدمين
20 مايو 2024 01:34

نيويورك (د ب أ) 

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أظهرت دراسة أميركية حديثة أن منصات دردشة الذكاء الاصطناعي تغذي التحيزات الشخصية للمستخدمين؛ لأنها تميل إلى تقديم إجابات تتفق مع آراء المستخدمين بشكل متكرر. 
قال شيانج شياو، الباحث في جامعة جونز هوبكنز الأميركية: «لأن الناس تقرأ فقرات ملخصة باستخدام الذكاء الاصطناعي، فإنهم يعتقدون أنهم حصلوا على إجابات موضوعية تستند إلى الحقائق»، لكن شياو وزملاءه في فريق البحث يرون أن هذه الافتراضات خطأ بدرجة كبيرة، في ضوء دراسة نتائج اختبارات شملت 272 شخصاً طُلب منهم استخدام محركات بحث الإنترنت العادية أو الذكاء الاصطناعي للمساعدة في كتابة قصص إخبارية عن موضوعات، مثل الرعاية الصحية أو القروض الدراسية. 
وبحسب الدراسة، فإن تأثير ما يعرف باسم «غرفة الصدى» يزيد عندما يطلب الأشخاص المعلومات من منصات ذكاء اصطناعي تستخدم نماذج لغوية كبيرة، مقارنة بطلب المعلومات من محركات البحث التقليدية على «الإنترنت».  وقال شياو: «حتى إذا لم تكن منصات المحادثة مصممة لكي تكون منحازة، فإن إجاباتها (عن أسئلة المستخدم) تعكس انحيازات أو ميول الشخص الذي يطرح الأسئلة؛ لذلك سيحصل الأشخاص على الإجابات التي يريدون سماعها»، حتى لو لم تكن هي الإجابات المثالية. 
وأظهرت الدراسة أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في الخداع، بدءاً من لعبة البوكر وحتى الأمور الحيوية.

غرف الدردشة
الذكاء الاصطناعي
الرعاية الصحية
الإنترنت
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