«فرقة الموت وحدوتة الأيام».. يعيدان سماح للسينما

سعيد ياسين (القاهرة)

بعد غياب خمسة أعوام، ومنذ شاركت في فيلم «استدعاء ولي عمرو» عام 2019، تعود سماح أنور إلى السينما ببطولة فيلمين جديدين، هما «فرقة الموت» مع أحمد عز وآسر ياسين ومنة شلبي، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور أحداثه خلال أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، من خلال شخصية ضابط يدخل في صراعات مع «خُطّ الصعيد»، وتجسد سماح شخصية والدة «المجرم»، لتعود من خلاله للأعمال الصعيدية بعد «ذئاب الجبل» و«أزهار» و«الحب موتاً».

والفيلم الثاني «حدوتة الأيام الباقية» مع أحمد حاتم وكارمن بصيبص ومريم الخشت، تأليف محمد صادق وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه في إطار الخيال العلمي من خلال مهندس كمبيوتر، تجسد سماح شخصية والدته، يواجه صعوبات مع زوجته التي تعمل على استقرار أسرتها بعد تعرضها لمشاكل.

كما تبدأ سماح قريباً تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل «جودر.. ألف ليلة وليلة»، الذي عُرض جزؤه الأول في رمضان على قناة أبوظبي، وتناول قصة حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد، وتتعقد حياة الابن الأصغر «جودر» بعدما يدخل في صراع مع العدو «شمعون» للوصول إلى كنوز الحكيم «شمردل» الأربعة، ويشارك في بطولة المسلسل ياسر جلال ونور وياسمين رئيس، وتأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

وتنتظر سماح عرض مسلسل «نقطة سوداء»، من 15 حلقة، على إحدى المنصات الإلكترونية، وتشارك في بطولته مع أحمد فهمي وناهد السباعي ووفاء عامر، ومن إخراج محمد أسامة.