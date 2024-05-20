شركة روسية تطلق أقمارا صناعية جديدة إلى الفضاء

تمكنت شركة روسية خاصة من إطلاق وتشغيل مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء.

وأعلنت مؤسسة Sitronics Group S الروسية، في بيان، أن شركة "سبوتنيكس التابعة لها نجحت في إطلاق وتشغيل مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية الصغيرة من بينها قمران من نوع Zorkiy-2M مخصصان لاستشعار الأرض عن بعد و4 أقمار من نوع SITRO-AIS مخصصة لمراقبة حركة السفن البحرية. وجميع الأقمار يتم التحكم بها من قبل مركز المراقبة التابع للشركة".

وأضاف البيان أن "الأقمار الصناعية من نوع Zorkiy-2M باشرت عملها، وتم تجهيزها بكاميرات متعددة الأطياف لتعزيز القدرات الروسية في استشعار الأرض عن بعد وحصلت الأقمار الصناعية من نوع SITRO-AIS على أنظمة لاستقبال الإشارات التي يتم الحصول عليها من نظم الملاحة في السفن البحرية، وأنظمة لنقل هذه الإشارات إلى مراكز التحكم الأرضية، الأمر الذي يضمن سلامة حركة الملاحة البحرية".

وباتت كوكبة SITRO-AIS تضم 28 قمرا.

من جانبها، أعلنت وكالة "روس كوسموس" الروسية للفضاء أنها ستفتتح في جامعة سيبيريا الحكومية للنظم الجيولوجية والتكنولوجيا مركزا لتحليل بيانات الأقمار الصناعية، حيث سيكون باستطاعة المختصين في هذا المركز معالجة وتوفير البيانات لمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في روسيا، بالإضافة إلى الاستفادة من البيانات التي يحصل عليها هذا المركز أيضا في البرامج التعليمية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "سبوتنيكس" كانت قد ساهمت في إنتاج العديد من الأقمار الصناعية النانوية لروسيا وعدد آخر من البلدان، وأطلقت إلى مدارات الأرض بعضا منها لاستشعار الأرض عن بعد.