الإثنين 20 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

شركة روسية تطلق أقمارا صناعية جديدة إلى الفضاء

شركة روسية تطلق أقمارا صناعية جديدة
20 مايو 2024 21:10

تمكنت شركة روسية خاصة من إطلاق وتشغيل مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء.
وأعلنت مؤسسة Sitronics Group S الروسية، في بيان، أن شركة "سبوتنيكس التابعة لها نجحت في إطلاق وتشغيل مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية الصغيرة من بينها قمران من نوع Zorkiy-2M مخصصان لاستشعار الأرض عن بعد و4 أقمار من نوع SITRO-AIS مخصصة لمراقبة حركة السفن البحرية. وجميع الأقمار يتم التحكم بها من قبل مركز المراقبة التابع للشركة".
وأضاف البيان أن "الأقمار الصناعية من نوع Zorkiy-2M باشرت عملها، وتم تجهيزها بكاميرات متعددة الأطياف لتعزيز القدرات الروسية في استشعار الأرض عن بعد وحصلت الأقمار الصناعية من نوع SITRO-AIS على أنظمة لاستقبال الإشارات التي يتم الحصول عليها من نظم الملاحة في السفن البحرية، وأنظمة لنقل هذه الإشارات إلى مراكز التحكم الأرضية، الأمر الذي يضمن سلامة حركة الملاحة البحرية".
وباتت كوكبة SITRO-AIS تضم 28 قمرا.
من جانبها، أعلنت وكالة "روس كوسموس" الروسية للفضاء أنها ستفتتح في جامعة سيبيريا الحكومية للنظم الجيولوجية والتكنولوجيا مركزا لتحليل بيانات الأقمار الصناعية، حيث سيكون باستطاعة المختصين في هذا المركز معالجة وتوفير البيانات لمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في روسيا، بالإضافة إلى الاستفادة من البيانات التي يحصل عليها هذا المركز أيضا في البرامج التعليمية.  
تجدر الإشارة إلى أن شركة "سبوتنيكس" كانت قد ساهمت في إنتاج العديد من الأقمار الصناعية النانوية لروسيا وعدد آخر من البلدان، وأطلقت إلى مدارات الأرض بعضا منها لاستشعار الأرض عن بعد.

أخبار ذات صلة
روسيا تعلن السيطرة على قرية جديدة في أوكرانيا
البحرية الأوكرانية تعلن إغراق كاسحة ألغام حربية روسية
المصدر: وام
روسيا
أقمار صناعية
إطلاق
آخر الأخبار
العين.. «دفعة معنوية» قبل «نهائي الآسيوية»
الرياضة
العين.. «دفعة معنوية» قبل «نهائي الآسيوية»
اليوم 23:21
الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي يلقي خطابا في مؤتمر "أوروبا فيفا 24"
الأخبار العالمية
مدريد تستدعي السفير الأرجنتيني للاحتجاج
اليوم 23:20
فيرونا يضمن البقاء في «الكالشيو»
الرياضة
فيرونا يضمن البقاء في «الكالشيو»
اليوم 22:54
مدرب ليفربول يعشق «الأخلاقيات القاسية»!
الرياضة
مدرب ليفربول يعشق «الأخلاقيات القاسية»!
اليوم 22:48
وصول حجاج إلى السعودية
الأخبار العالمية
وصول 267 ألفا و657 حاجا إلى السعودية حتى أمس
اليوم 22:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©