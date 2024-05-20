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«دلما» يفتتح «سينماس» في السعديات

«دلما» يفتتح «سينماس» في السعديات
21 مايو 2024 01:00

أبوظبي (وام) 

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انطلقت، أمس، النسخة السادسة من مهرجان «سينماس 2024» بمجموعة من الأفلام الحائزة جوائز من الإمارات والعالم في منارة السعديات بأبوظبي.
وافتتح المهرجان بالفيلم الروائي الإماراتي «دلما» للمخرج حميد السويدي، فيما يُعرَض فيلم وثائقي مؤثر حول البيئة رشح لجائزة الأوسكار بعنوان «كل ما يتنفس» للمخرج الهندي وفنان الفيديو والباحث السينمائي شوناك سين الذي رشح لجائزة الأوسكار، وفيلم وثائقي من الخيال العلمي بعنوان «ليد» للمخرجين سارة إيما فريدلاند ورامي يونس، وفيلم الدراما السودانية «وداعاً جوليا» للموهبة الناشئة، محمد كردفاني.

أبوظبي
الإمارات
منارة السعديات
حميد السويدي
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