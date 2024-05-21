الثلاثاء 21 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

العاصفة الشمسية تستدير عن الأرض وتتجه نحو المريخ

تتجه العاصفة الشمسية نحو المريخ وقد تتسبب في شفق عالمي النطاق
21 مايو 2024 11:04

استدارت أقوى عاصفة مغناطيسية شمسية تعرضت لها الأرض في 14 مايو الجاري والتي نتجت عن بقعة شمسية تسمى AR3664، وتقدر بنحو 15 مرة أكبر من الأرض، بعيداً عن الأرض وتتجه نحو المريخ.

وستوجه العاصفة انفجارات البلازما الشمسية والمجال المغناطيسي، المعروفة باسم الانبعاثات الكتلية الإكليلية، نحو الكوكب الأحمر “المريخ”، حسب موقع شركة سبيس لاستكشاف الفضاء Space.com.

أخبار ذات صلة
ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة هيوستن
قتلى خلال عاصفة في الولايات المتحدة

وقال الدكتور إد ثيمان، عالم الفيزياء الشمسية في جامعة كولورادو في مختبر بولدر لفيزياء الغلاف الجوي والفضاء (LASP)، لموقع Space.com:" بناء على الأحداث السابقة، نتوقع أن يسخن التوهج بسرعة ويؤين الغلاف الجوي العلوي للمريخ، ما قد يتسبب في مضاعفة درجة حرارة الغلاف الجوي العلوي لبضع ساعات وتوسيع نصف الكوكب المضاء بنور الشمس بأكمله بمقدار عشرات الكيلومترات"، مشيراً إلى أن الانبعاث الكتلي الإكليلي الذي أطلقه التوهج يتجه نحو المريخ وقد يتسبب في شفق عالمي النطاق وينشط طبقة الأيونوسفير العليا والغلاف المغناطيسي.

المصدر: وام
أشعة الشمس
المريخ
كوكب الأرض
عاصفة
آخر الأخبار
ميسي «نعم».. وديبالا «لا» في قائمة الأرجنتين بكوبا أميركا
الرياضة
ميسي «نعم».. وديبالا «لا» في قائمة الأرجنتين بكوبا أميركا
اليوم 11:11
أبوظبي تحظر منتجات الستايروفوم المعدَّة للاستخدام لمرة واحدة
علوم الدار
أبوظبي تحظر منتجات الستايروفوم المعدَّة للاستخدام لمرة واحدة
اليوم 11:11
«نيفركوزين» يبحث عن كأس أوروبا في مواجهة أتالانتا
الرياضة
«نيفركوزين» يبحث عن كأس أوروبا في مواجهة أتالانتا
اليوم 11:05
تتجه العاصفة الشمسية نحو المريخ وقد تتسبب في شفق عالمي النطاق
الترفيه
العاصفة الشمسية تستدير عن الأرض وتتجه نحو المريخ
اليوم 11:04
غضب ضد إدارة خورفكان بعد ثلاثية «الملك»
الرياضة
غضب ضد إدارة خورفكان بعد ثلاثية «الملك»
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©