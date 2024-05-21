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الترفيه

حسين فهمي.. «عريس» يبحث عن الحب

حسين فهمي
21 مايو 2024 22:54

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

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يشارك حسين فهمي في بطولة فيلم «العريس»، مجسداً شخصية زوج يبحث عن الحب بعيداً عن أسرته، وتدور أحداثه في إطار الكوميديا حول مشاكل الأزواج بعد متنصف العمر، تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح، بطولة عمرو عبد الجليل، وسوسن بدر.
يتنظر فهمي طرح فيلم «يحيى»، ويجسد خلاله شخصية زوج يواجه مشاحنات أسرية بسبب الاختلاف في وجهات النظر، في إطار تشويقي، متطرقاً إلى ظاهرة التطرف الديني وتأثيره على المجتمعات العربية، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وشيرين رضا.
وعلى الصعيد الدرامي انتهى فهمي من تصوير مشاهده بمسلسل «عودة البارون»، حيث يجسد شخصية رجل أعمال يعود لوطنه بعد 30 عاماً، ويقرر افتتاح فندقه المهمل طوال تلك الفترة، وتدور أحداثه في 15 حلقة، حول مجموعة من الشخصيات تعيش في هواجس الماضي وتأثيرها على حياتهم، تأليف وإخراج سامر خضر، ويشارك في بطولته خالد سليم، وميس حمدان.
كما ينتظر حسين عرض مسلسل «السر» بعد تأجيلات دامت 5 سنوات، وتدور أحداثه حول محامية على علاقة برجل أعمال، تكتشف سراً خطيراً بخصوصه، يؤدي إلى وقوع العديد من الخلافات بينهما، فيحاول القضاء عليها باستغلال نفوذه، تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي، ويشارك في بطولته نضال الشافعي، ومايا نصري.

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