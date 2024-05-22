"كابسات 2024" منصة لاحتضان المواهب الإبداعية

أعلنت مدينة دبي للاستديوهات، عن إسهامها في تنمية المواهب وتعزيز القدرات المرتبطة بإنتاج المحتوى المحلي عبر تسجيلها 358 ألف دقيقة من المحتوى الأصلي، ضمن منظومتها المتكاملة في عام 2023، وذلك خلال مشاركتها في معرض "كابسات 2024"، الذي انطلق أمس ويستمر 3 أيام.

واستضافت مدينة دبي للاستديوهات، التابعة لمجموعة تيكوم والشريك الإستراتيجي للنسخة الثلاثين من معرض “كابسات”، جلسات تصوير وتسجيل على مدار 198 يوماً ضمن كافة استديوهات الصوت ذات المقاييس العالمية التي توفرها هذه الوجهة.

وبصفتها شريكاً إستراتيجياً لمعرض "كابسات 2024"، ينظم جناح مدينة دبي للاستديوهات مجموعة من الفعاليات، حيث ينظم اليوم جلسة حوارية لمناقشة الدور المتنامي الذي تلعبه المنطقة كوجهة عالمية لإنتاج الأفلام، بينما يتضمن اليوم الثالث جلسة حوارية لمناقشة مفهوم الشركات الناشئة، القائمة في حاضنة الأعمال “in5” للإعلام.

وقال ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج إن مستقبل قطاع الإعلام والترفيه يرتكز على صناع المحتوى واحتضان هذه المواهب الإبداعية ودعم نموها، مشيرا إلى أن مدينة دبي للاستديوهات وبصفتها الشريك الإستراتيجي لـ كابسات 2024، تسلط الضوء على ما تتمتع به منطقة الشرق الأوسط من مواهب وقدرات واسعة ومتنوّعة.