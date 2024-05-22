«مايكروسوفت» تكشف عن أجهزة كمبيوتر جديدة بالذكاء الاصطناعي

ريدموند (أ ف ب)

كشفت شركة مايكروسوفت عن أجهزة كمبيوتر شخصية جديدة تتميز بوجود أدوات ذكاء اصطناعي توليدي مدمجة مباشرة في نظام التشغيل الرائد عالمياً «ويندوز».

وتتوقع الشركة بيع أكثر من 50 مليون «جهاز كمبيوتر شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي» خلال الـ12 شهراً المقبلة، نظراً للإقبال على الأجهزة التي تعمل بهذه التقنية على شاكلة برمجية «تشات جي بي تي».

وقال ناديلا في حفل إطلاق الأجهزة الجديدة في مقر الشركة في ريدموند بولاية واشنطن الأميركية: «نقدّم فئة جديدة تماماً من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز والمصممة لإطلاق العنان لقوة» الذكاء الاصطناعي على الجهاز».