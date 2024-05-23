جائزة «الدانة للدراما» تفتح باب التسجيل لأفضل المسلسلات الخليجية

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون عن فتح باب التصويت للجمهور لاختيار المسلسلات الدرامية الخليجية المرشحة لجائزة «الدانة للدراما». وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن قائمة المسلسلات المرشحة تضم 10 مسلسلات درامية خليجية متميزة، هي: «البوم»، «ثانوية النسيم»، «الخن»، «سكة سفر 3»، «خيوط المعازيب»، «رمضان شريف»، «بيت أبونا»، «الشرار»، «كلاود كيتشن»، و«سندس 2».

ودعت اللجنة المنظمة الجمهور إلى المشاركة في التصويت لاختيار مسلسلهم المفضل، وتحديد الفائز بالجائزة المخصصة لاختيارات الجمهور، لافتة إلى أنه يمكن التصويت عبر الموقع الإلكتروني للجائزة حتى 26 مايو الجاري.

وتضم جائزة «الدانة للدراما» 10 فئات هي: أفضل عمل درامي خليجي بين مسلسل اجتماعي ومسلسل كوميدي، أفضل عمل درامي عربي، أفضل ممثل دور أول، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل صاعد بين ممثل شاب وممثلة شابة، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل نص، وأفضل مخرج.

وتُعتبر الجائزة إضافة كبيرة للدورة 16 لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون وتحفيزاً للإبداع والتميز، حيث ستضاف إلى جوائز الأشرعة الخاصة بالمسابقات الإذاعية والتلفزيونية ومسابقات الإعلام الرقمي والأفلام للقطاعين العام والخاص والأفراد التي يمنحها المهرجان في دورته كل عامين.