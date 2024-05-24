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الترفيه

مي كساب.. مطربة في «ذعر»

مي كساب
25 مايو 2024 01:31

سعيد ياسين (القاهرة)

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انتهت مي كساب من تصوير دورها في فيلم «ذُعر»، الذي تشارك في بطولته مع أحمد فتحي، تأليف هشام يحيى وإخراج شادي علي، وتواصل من خلاله حضورها السينمائي بعدما شاركت العام الماضي، في فيلمي «الخميس اللي جاي» و«سنة أولى خطف».
ذكرت مي، أنها تجسد فيه شخصية مطربة، وتلتقي بكاتب سينمائي يسعى لتحقيق حلمه بخروج أول فيلم له إلى النور، ويعرض عليها القيام ببطولته، ويمران بالعديد من المفارقات الكوميدية.
وأشارت إلى أنها تبدأ قريباً تصوير الجزء الخامس من مسلسل «اللعبة» مع شيكو وهشام ماجد وأحمد فتحي ومحمد ثروت وميرنا جميل وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه حول صديقين يتنافسان على الفوز دائماً، وينفذان رفقة أسرتيهما مطالب شخصية مجهولة للحصول على مكافأة مالية.
وتنتظر كساب الانتهاء من كتابة الجزء الثاني من مسلسل «العتاولة» الذي عُرض جزأه الأول في رمضان الماضي، وشاركت في بطولته مع أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة وفريدة سيف النصر، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، ودارت أحداثه حول شقيقين يمارسان نشاطاً يرتبط بالنصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من الأزمات والمخاطر. 
وكانت مي شاركت في رمضان الماضي ضيفة شرف بمسلسل «أشغال شقة»، بطولة هشام ماجد وأسماء جلال وشيرين، وإخراج خالد دياب.

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