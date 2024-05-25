تطورات قضائية جديدة بقضية أليك بالدوين حول حادثة فيلم "راست"

قررت قاضية أميركية أن يمثل الممثل أليك بالدوين أمام المحكمة في يوليو بعدما رفضت إسقاط تهمة القتل غير العمد الموجهة إليه. وكان ممثل هوليوود بالدوين قد أكد براءته من تهمة القتل غير العمد في أعقاب حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز في أكتوبر 2021، أثناء تصوير فيلم "راست" عن الغرب الأميركي.

ورفضت القاضية ماري مارلو سومر في نيو مكسيكو يوم الجمعة الدفوع التي قدمها محامو بالدوين لاسقاط القضية، ووجدت أن عمل هيئة محلفين كبرى لا يشكل تحيزا ضد الممثل (66 عاما). وكتبت القاضية في نهاية حكمها "لذلك أصدر الأمر برفض طلب المتهم أليك بالدوين لإسقاط التهمة المنسوبة إليه"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

ومن المقرر أن يمثل بالدوين للمحاكمة اعتبارا من 9 يوليو، في سانتا في بولاية نيو مكسيكو، بعد إنطلاق رصاصة من المسدس الذي كان يحمله، مما أدى إلى مقتل هاتشينز. ويواجه النجم الاميركي أقصى عقوبة قد تصل إلى السجن 18 شهرا إذا أدين بعد المحاكمة.