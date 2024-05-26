دبي.. جوهرة الشرق الأوسط

إسلام العبادي(الاتحاد)

تعد إمارة دبي الثانية في الإمارات السبع من حيث المساحة، والتي تقدر ب4.114 كيلومتراً مربعاً والتي تشكل 5% من مساحة الدولة من دون الجزر، تحدّ دبي غرباً إمارة أبوظبي وشرقاً إمارة الشارقة، وتتميز دبي بتنوعها الثقافي وتعرف بكونها مجتمعاً عالمي التكوين يتعايش بأسلوب حياة يألفه الجميع.

وتحظى دبي بمكانة خاصة كإحدى أسرع مدن العالم نمواً وتطوراً، وأهلها لتلك المكانة رصيد وافر من المشاريع العملاقة التي رسخت موقعها كمركز عالمي للمال والأعمال وتميز موقعها الجغرافي الاستراتيجي بكونها همزة وصل للحركة التجارية التي تربط شرق العالم بغربه.

دبي.. الأصالة تعانق الحداثة

شكل خور دبي في الماضي ميناء طبيعياً للمنطقة، مما أدى لاحقاً إلى بروز دبي كمركز لصيد الأسماك واللؤلؤ والتجارة.

ومع بداية القرن العشرين، أصبحت دبي ميناء شهيراً، وكانت السوق الواقعة في جهة ديرة هي الأكبر في المنطقة الساحلية، ومع اكتشاف النفط في عام 1966، شهدت دبي نمواً متسارعاً وتغيرات في نمط الحياة.

وبدأت دبي بتصدير النفط في عام 1969، حيث تبع ذلك تطورات اقتصادية جذرية خلال العقود الثلاثة التالية، حيث أصبحت دبي وجهة استثمارية عالمية.

الفعاليات والمعارض العالمية المتنوعة

رسخت دبي مكانتها وجهة مفضلة لسياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض العالمية، لاسيما بعد فوزها بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من موقع تريب أدفايزر لثلاثة أعوام متتالية، وذلك بما تمتلكه من مقومات جذب متنوعة وبنية تحتية متطورة وما تقدمه من تجارب فريدة وخدمات راقية، بما في ذلك مطار دبي الدولي، الذي حافظ على موقعه في صدارة مطارات العالم، فضلاً عن رصيد الإمارة الحافل باستضافة وتنظيم العديد من الأحداث الكبرى ذات التأثير العالمي واسع النطاق، وفي مقدمتها «إكسبو 2020 دبي»، و«القمة العالمية للحكومات»، ومعرض «جيتكس غلوبال»، وغيرها من الفعاليات ذات السمعة الدولية الواسعة التي عزّزت مكانة دبي مركزاً رئيساً للمؤتمرات والمعارض والفعاليات العالمية الكبرى.

وجهة سياحية عالمية

نجحت دبي في أن تفرض نفسها كواجهة سياحية مهمة في خريطة السياحة العالمية وأصبحت مركزاً لجذب الزوار من رجال الأعمال والسياح ومحبي التسوق، وذلك بما تمتلكه من الإمكانات كافة والمقومات التي تجعلها وجهة سياحية متعددة.

معالم سياحية ساحرة

برج خليفة

يعد برج خليفة في دبي أطول ناطحة سحاب في العالم بارتفاع 882 متراً، وأعلى مبنى شيده الإنسان على مر التاريخ، ويقع تحديداً في قلب مدينة دبي.

ويتألف برج خليفة من 163 طابقاً، وفيه 57 مصعداً كهربائياً، ويضم البرج منصّتي مشاهدة، هما «آت ذا توب» بالطابقين 124 و125، و«آت ذا توب سكاي» التي تقع في الطابق 148، أي على ارتفاع 555 متراً.

ويتصدر برج خليفة قائمة أهم الإبداعات المعمارية، تطلب بناؤه أكثر من 22 مليون ساعة عمل، وانتهى عام 2010، وبلغت تكلفته 1.5 مليار دولار.

متحف المستقبل

أجمل مبنى على وجه الأرض.. المبنى الأكثر انسيابية والأكثر إبداعاً والأجمل على مستوى العالم، حيث دفع حدود الهندسة المعمارية والمدنية لآفاق جديدة غير مسبوقة عبر استخدام تقنيات هندسية جديدة تماماً، حيث يرتفع 77 متراً دون وجود أعمدة داخله، وواجهته مصنعة بالكامل عن طريق الروبوتات ومنفذة بشكل فريد من نوعه، وتمتد واجهة المتحف على مساحة 17.600 متر مربع، وهي مصنوعة من الفولاذ البراق اللامع.

نُقشت على واجهة المتحف عبارات ملهمة من مقولات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تبدأ معها أول لبنة في بناء غدٍ جديد، ومستقبل مشرق. وهذه العبارات هي «لن نعيش مئات السنين، ولكن يمكن أن نبدع شيئاً يستمر لمئات السنين»، «المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه. المستقبل لا ينتظر، المستقبل يمكن تصميمه وبناؤه اليوم»، «سر تجدد الحياة وتطور الحضارة وتقدم البشرية هو في كلمة واحدة: الابتكار». تلك العبارات الثلاث الملهمة نُقشت على واجهة متحف المستقبل باستخدام خط عربي مميز، لتُبين للعالم ما ترسمه الإمارات من إنجازات توثق تاريخها وحاضرها ومستقبلها.

عين دبي

عين دبي.. عجلة المشاهدة الأعلى والأكبر من نوعها في العالم بارتفاع يزيد على 250 متراً، إذ يُتيح لضيوفه تجارب مفعمة وسط إطلالات بانورامية ساحرة على أفق المدينة، يضم 48 مقصورة فاخرة تحملها عجلة عملاقة، تتّسع مجتمعة لنحو 1.750 زائراً في الرحلة الواحدة، فيما يسجِّل طول المحور وحلقة الدوران التي يبلغ قطرها 6.25 متر، نحو 40 متراً، بوزن 1.805 أطنان، أي ما يعادل وزن 4 طائرات إيرباص A380.

برواز دبي

يعد برواز دبي من أجمل الوجهات السياحية، وصرحاً بارزاً يؤطر مشاهد وإطلالاتٍ ساحرة لمدينة دبي القديمة والحديثة ضمن «بروازٍ واحد». حيث يتيح للزوار التعرف إلى دبي قديماً وحديثاً ومستقبلها، ومن خلاله يستطيع الزوار ‏المرور على مسار تعليمي تثقيفي عند الصعود على الجسر على ارتفاع 150 متراً‏، ويحصل الزوار على إطلالة بانورامية للمدينة، ويطلع على أهم المباني والمعالم الموجودة في الإمارة.

وجهات عائلية للترفيه والثقافة والتسوّق

القرية العالمية

إحدى أهم الوجهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للترفيه والثقافة والتسوّق في المنطقة.

وتمثل أحد أهم الأنشطة السنوية التي تؤكد مكانة دبي كقبلة سياحية رئيسية في المنطقة، بما تضمه من تنوع كبير كمحفل يجمع بين التفاعل الثقافي والمتعة لأفراد العائلة كافة.

فعبر بوابتها الثلاث.. العالم والثقافة والسعادة.. ينطلق الزائر في رحلة استثنائية لا تتطلب تأشيرات وحجوزات مسبقة، يجول الزائر خلالها عبر المكان ويتعرف على حضارات وثقافات مختلفة في أجواء من المتعة والبهجة يزداد ألقاً كلما تجول الزائر بين أروقة المكان ملامساً مقتنياته القادمة من قارات العالم المختلفة، فضلاً عن تذوق أشهى الأكلات والتعرف على تاريخ شعوب ممتدة لآلاف السنين.

وتتيح القرية العالمية للعائلات وزوار القرية، فرصة لاستكشاف عالمها الأكثر روعة الذي يضم أكثر من 250 من منافذ المأكولات والمشروبات، وعروض التسوق الفريدة من نوعها في أجنحتها الـ 27 التي تمثل 90 ثقافة من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن أكثر من 200 من ألعاب الركوب والوجهات الترفيهية الغامرة بمنطقة كرنفال، والتي توفر جميعها لضيوف القرية العالمية تجارب لا تنسى وأوقاتاً حافلة بالمتعة والمرح.

دبي مول

يقع دبي مول بالقرب من برج خليفة، أحد أكبر مراكز التسوق والترفيه في العالم، حيث يغطّي مساحة مليون متر مربّع، ويضمّ أكثر من 1200 متجر، وعدداً كبيراً من المطاعم.

وإلى جانب تجربة التسوق، يعتبر دبي مول وجهة ترفيهية مثالية للعائلات، حيث يضم أهم مواقع الترفيه، مثل «دبي أكواريوم»، وحديقة الحيوانات المائية وحلبة التزلج ذات الحجم الأولمبي ومركز «كيدزانيا» للأطفال وصالات السينما، إضافة إلى أنه يمكن مشاهدة عروض نافورة دبي من داخل المول.

نافورة دبي

أطول نافورة راقصة في العالم.. تعد نافورة دبي من أهم وأشهر الوجهات الترفيهية والسياحية والإبداعية الفريدة في العالم، وتقدم عروضاً مائيّة وموسيقيّة وضوئيّة حية، وتجذب النافورة عشاق الجمال والإبداع الذين يستمتعون بانعكاس الأضواء المثيرة على مياه البحيرة، والتناغم بين حركة المياه المندفعة، وألحان الأغاني المصاحبة.

دبي أكواريوم

حصد «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية»، لقب أفضل أكواريوم في العالم، ويمتاز «دبي أكواريوم» بموقعه الحيوي في «دبي مول»

ويمنح الأكواريوم الزوار تجربة تتكامل فيها القيمة الترفيهية والتعليمية في آن واحد، باعتباره واحداً من أكبر أحواض الأكواريوم وأكثرها تنوعاً في العالم، مقدماً لزواره فرصة الاستمتاع بتجربة استثنائية بكل المقاييس، ومشاهدة عدد من أروع الحيوانات المائية في العالم عن قرب.

كما يوفر النفق المصنوع من الأكريليك في «دبي أكواريوم» فرصة التجول والمشاهدة بزاوية قدرها 270 درجة ما يتيح للزائرين مشاهدة الأسماك والكائنات المائية المختلفة عن كثب.. إذ يمتد الممر بطول 48 متراً ويغوص 11 متراً تحت سطح الماء الأمر الذي يضمن للزائرين تجربة مذهلة في التعرف وجها لوجه على أسماك القرش والشفنين، وغيرها من الحيوانات المائية الفريدة.