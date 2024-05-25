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سالم القاسمي يفتتح «أنا هنا: إعادة تعريف الإعاقة في عالم الفن»

سالم القاسمي يفتتح «أنا هنا: إعادة تعريف الإعاقة في عالم الفن»
25 مايو 2024 21:33

الشارقة (وام)

 افتتح الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، اليوم، معرض «أنا هنا: إعادة تعريف الإعاقة في عالم الفن» الذي ينظمه مركز الفن للجميع التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بالتعاون مع هيئة الشارقة للمتاحف، بمشاركة 34 فناناً، ويستمر حتى 10 يونيو المقبل، بمتحف الشارقة للفنون.تجول الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي في أروقة المعرض الذي يمثل رحلة إبداعية، يقوم خلالها الفنانون من ذوي الإعاقة بإعادة صياغة رؤيتهم حول مفهوم الإعاقة، من خلال أعمالهم الفنية المؤثرة، واستمع إلى شرح مفصل حول الأعمال الفنية ودلالاتها المتنوعة والطموحة.

 ويمثل معرض «أنا هنا» رافداً فنياً وثقافياً يحقق رؤية مركز الفن للجميع ورسالته المستدامة، لبناء جسور التواصل بين الفنانين ذوي الإعاقة وأقرانهم من غير المعاقين، ويجمع 34 فناناً وفنانة من المنتسبين للمركز، يقدمون أكثر من 84 لوحة فنية وعملاً إبداعياً.

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 ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الأشخاص ذوي الإعاقة المبدعين والفنانين والملهمين، من خلال عرض مواهبهم بأشكالها الفنية المختلفة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المجالات الفنية والثقافية.

 حضر افتتاح المعرض عائشة راشد ديماس، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، ومنى عبدالكريم اليافعي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وعبدالله سلطان بن سلومه مدير بلدية البطائح.

 

سالم القاسمي
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