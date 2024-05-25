باسم ياخور.. رحلة انتقام في «قلب أسود»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

انتهى الممثل السوري باسم ياخور من تصوير دوره في المسلسل الشامي «قلب أسود»، ويجسد خلاله شخصية زوج متقلب المزاج باستمرار، ويدخل في خلافات مع أسرته، وتدور الأحداث في 15 حلقة، حول زوجين يعيشان مع ابنتهما في حياة هادئة، لكن يتحول الحب بينهما إلى انتقام، من تأليف جيهان علي جان، سيناريو وحوار اسطفان خطار، وإخراج دافيد أوريان، بطولة كارلوس عازار، ونادين الراسي.

أما عن مصير مسلسل «روز»، فأوضح ياخور أنه من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية بالموسم الصيفي، ويجسد فيه شخصية أب يبحث عن ابنته المفقودة طوال 20 عاماً، ويخوض العديد من المغامرات والصعوبات، تأليف طلال مارديني، وإخراج عباس شرف، بطولة يزين خليل، ونادين تحسين بيك.

ومن جانب آخر، ينتظر باسم طرح مسلسل «المهرّج»، ويجسد خلاله شخصية محقق جنائي، وتدور أحداثه في 10 حلقات حول جريمة قتل غامضة، ويظهر متهمون كُثر وعلى كل متهم أدلة تربطه بها، لتبدأ متاهة من البحث والترقب إلى حين الوصول إلى الحقيقة الصادمة بعد رحلة من المفاجآت، من تأليف باسم جنيد، وإخراج رشا شربتجي، بطولة خالد القيش، وأمل بوشوشة.