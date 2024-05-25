إيمان العاصي تعيش حالة حب «أفلاطوني»

محمد قناوي (القاهرة)

تخوض الممثلة المصرية إيمان العاصي، أول بطولة لها في الدراما من خلال مسلسل «أفلاطوني»، من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار الرومانسية والحب الأفلاطوني، وكيف يسهم في مواجهة المشاكل، تأليف شريف الألفي.

قالت إيمان: لا تشغلني البطولة كثيراً، والحاضر ينحاز للبطولات الجماعية وتعدد الخطوط والحكايات في العمل الواحد، وفي رمضان الماضي كانت معظم الأعمال الناجحة تجمع بين أكثر من نجم، وقد قدمت بطولات مشتركة كثيرة ومهمة في مشواري حققت من خلالها شهرتي وحضوري، وأهتم بقيمة ما أقدمه من أدوار، ولا أهتم بمسمى البطولة، وإن كنت غير بعيدة عنها في أعمالي.

وتنتظر العاصي طرح فيلم «في عز الظهر» الذي تم الانتهاء من تصويره العام الماضي، وتشارك في بطولته مع مينا مسعود، شيرين رضا، وجميلة عوض، وهو من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل، وتقدم خلاله شخصية «ساندرا» التي تعمل مع المافيا، وذراع يمنى لزعيم عصابة، ومديرة، لتظهر بثلاث جنسيات ولهجات مختلفة ما بين اللبنانية والسورية والمصرية.

وأعربت إيمان عن أمنيتها في المشاركة في مسلسل «جعفر العمدة» بعد الإعلان عن وجود جزء ثان منه في رمضان 2025، لأنها أحبت شخصية «دلال» والعمل ككل.

وأشارت العاصي إلى أنها ليست السبب في تقديم نوعية محددة من الأدوار في بداياتها، لأن ما كان يُعرض عليها محدود في نطاق الشكل، وهذا الأمر يتلخص في المخرج، فهو الذي يستطيع أن يوظف ملامح الممثل في أي شخصية، وقد نجحت في تغيير طبيعة أدوارها، ولم تعد تقبل الأدوار النمطية، حيث ترفض أعمالاً كثيرة لا تجد فيها جديداً، وأصبحت تمتلك خبرة تؤهلها لتقديم كل الأدوار.