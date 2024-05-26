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أبل تحل مشكلة عودة الصور المحذوفة في هواتف آيفون

أبل تحل مشكلة عودة الصور المحذوفة في هواتف آيفون
26 مايو 2024 10:58

يشكو عدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية آيفون والكمبيوتر اللوحي آيباد التي تنتجها شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة آبل من عودة الصور التي يقومون بحذفها من هذه الأجهزة إليها مرة أخرى. 

واستجابة لشكاوى المستخدمين طرحت آبل تحديثاً لنظام التشغيل آي.أو.إس 17.5 لحل هذه المشكلة. 

 وقالت آبل عند الإعلان عن التحديث آي.أو.إس .17.5.1 إن "هذا التحديث يوفر إصلاحات مهمة للأخطاء ويعالج مشكلة نادرة وهي إمكانية ظهور الصور التي تعرضت للتلف في قاعدة البيانات مرة أخرى في مكتبة الصور حتى بعد حذفها".

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ومازال من غير الواضح ما إذا كان هذا التحديث سيمنع فقط الصور المحذوفة من الظهور أو أنه يجب حذف هذه الصور بصورة دائمة.

يذكر أن الصور على أجهزة آبل لا تحذف فوراً عندما يقوم المستخدم بحذفها، وإنما يتم نقلها إلى  مجلد  الصور "المحذوفة مؤخراً". وتظل هذه الصور في هذا المجلد  لمدة 30 يوماً بحيث يمكن للمستخدم استعادتها إذا أراد ذلك.

في الوقت نفسه يمكن للمستخدم حذف هذه الصور يدوياً من مجلد الصور "المحذوفة مؤخراً" عبر تطبيق فوتوز إذا أراد حذفها نهائياً بشكل فوري. وسيجد المستخدمون الذين يفعلون خاصية التحديثات الآلية  خيار تثبيت آي.أو.إس أو تثبيت آي.أو.إس 17.5.1 أما باقي المستخدمين الذين لديهم أحدث أجهزة آبل فيمكنهم الدخول إلى قائمة إعدادات لبدء تنزيل التحديث يدوياً. 

المصدر: وكالات
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